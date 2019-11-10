В 2018 году более 62% жителей Евросоюза в возрасте от 16 лет и старше считали себя полностью счастливыми (14%) или счастливыми большую часть времени (48%) в течение одного месяца. По сравнению с 2013 годом доля счастливых людей в ЕС увеличилась более чем на два процента. Об этом сообщает Евростат на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Самыми счастливыми странами Европейского союза в 2018-м стали Бельгия, Нидерланды, Австрия и Финляндия. Уровень счастья в этих странах составляет 76%. В Люксембурге счастливыми себя считают 74% людей, в Испании - 72%, в Дании - 70%. Наименее удовлетворены своей жизнью жители Латвии - 31%, Болгарии - 35%, Хорватии - 42% и Литвы - 45%.

Скриншот: ec.europa.eu

Любопытно, что в Испании эксперты зафиксировали самую высокую долю людей, которые были счастливы все время - 29%.

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