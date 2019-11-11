Более двадцати лет на полях графства Уилтшир в Великобритании появлялись таинственные гигантские круги. И, когда эта удивительная тайна была разгадана, оказалось, что это были Терри и его сын Джек из городка Солсбери.

Они признались, что делали круги, но предпочли остаться анонимами и фамилию свою не раскрыли. Джеку было всего пять лет, когда он начал участвовать в создании кругов. Отец и сын рассказали, что создание рисунка и претворение его в жизнь - достаточно сложный процесс, передает Day.Az со ссылкой на Big Picture.

Рисунки сначала создаются на бумаге, затем натренированная команда выходит в поле. Терри говорит, что "никогда не копировал дизайн и не использовал компьютер".

Для затейливого выравнивания посевов Терри, Джек и команда используют рулетки, маркеры и доски. Вместе они под покровом ночи проводят в поле порядка пяти часов! Размеры рисунков варьируются от 76 до 500 метров.

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