https://news.day.az/tourism/1175133.html Невероятно красивые пейзажи княжества Лихтенштейн
Невероятно красивые пейзажи княжества Лихтенштейн
Если не задумываясь назвать первые ассоциации, которые приходят в голову при упоминании Лихтенштейна, то картина выглядит так: полное спокойствие, пасторальные пейзажи, размеренная жизнь, отсутствие преступности, мало людей и много коров, горы, почтовые марки.
Представляем вам невероятно красивые фото княжества Лихтенштейн.
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