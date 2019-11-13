Если не задумываясь назвать первые ассоциации, которые приходят в голову при упоминании Лихтенштейна, то картина выглядит так: полное спокойствие, пасторальные пейзажи, размеренная жизнь, отсутствие преступности, мало людей и много коров, горы, почтовые марки.

Представляем вам невероятно красивые фото княжества Лихтенштейн.

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