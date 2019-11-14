Выбирая отель для путешествия, мы вечно вынуждены искать непростой компромисс между ценой и качеством. Но если вам в наследство досталось небольшое нефтяное месторождение или хотя бы заводик, такие проблемы вас не волнуют. Так что если миллионное состояние на подходе, внимательно изучите этот пост - возможно, на следующих новогодних каникулах вам приглянется один из самых дорогих в мире гостиничных номеров, где есть все, что можно купить за деньги.

Mandarin Oriental, Китай - президентский "люкс" за $28 000

В этом номере всего одна спальня, но он все равно может считаться одним из самых просторных, красивых и шикарных сьютов в Азии. Огромные окна высотой от пола до потолка впускают в комнату достаточно естественного света днем, а ночью постояльцам создают настроение великолепные дизайнерские светильники. В огромной спальне имеется ванная комната в стиле СПА и ванна-джакузи. Рядом - гардеробная. В элегантной столовой с комфортом разместятся восемь человек, а гостиная выглядит как истинное воплощение комфорта. Есть здесь и кабинет, и дамская туалетная комната, и буфетная. Номер стоит $20 000 за ночь и подходит любому, кто хочет жить с истинным шиком в ходе поездки в Китай.

Shangri-La Bosphorus, Стамбул - сьют за $24000 - $30000

Этот номер - настоящая жемчужина Турции, и его высокая цена вполне объяснима великолепными условиями пребывания. В этой части света вряд ли найдется еще один столь же просторный и экстравагантный сьют, снабженный всем, что необходимо для отдыха. СПА, бассейн с подогревом, ванные комнаты, отделанные мрамором, телеприемники, зеркала, а главное - непревзойденный вид на Босфор: все это заставит вас почувствовать себя членом королевской фамилии.

Plaza Hotel, Нью-Йорк - президентский сьют Royal Plaza за $30000



Если Plaza - легенда Нью-Йорка, то сьют Royal Plaza - это легенда самого прославленного отеля! Хотите представить себя президентом или королем? Тогда сьют Royal Plaza - для вас! Все здесь - от дизайна и мебели до драпировок и сервиса - по-настоящему великолепно. Три просторных спальни выглядят как декорации к очень дорогому фильму. К традиционным прелестям отеля прилагается возможность пользоваться личным лифтом, услуги профессионального дворецкого, блюда от шеф-повара и полностью укомплектованный личный тренажерный зал. В главной спальне и мебель, и аксессуары - исключительно дизайнерские, их элементы щедро покрыты 24-каратным золотом. Современные пульты контроля превращают президентский сьют в настоящий "умный дом": с пульта можно открыть или закрыть окно, выключить свет и климат-контроль. Словом, шик по самым современным стандартам.

Westin Excelsior Hotel, Рим - Villa La Cupola за $30 000

Шикарные апартаменты Villa La Cupola располагаются на пятом и шестом этажах римского отеля Westin Excelsior. Они занимают около 1100 кв.м, делая сьют одним из самых больших в Европе. Здесть имеется семь просторных террас, где гости могут принимать солнечные ванны и предаваться иным удовольствиям с шикарным видом на Рим. Уникальный дизайн гостиной с потолком в виде купола, панели из древесины грецкого ореха, покрытые ручной резьбой, украшающие библиотеку, домашний кинотеатр с новейшей системой "звук вокруг" и всеми возможными аудиовизуальными эффектами, собственная кухня и столовая - и это еще не все! Особенно гостям нравится собственный винный погреб на 160 бутылок белого и красного итальянского вина. Кроме того, в их распоряжении - отдельный лифт и красивейшая мраморная лестница, прекрасно оборудованный тренажерный зал, хамам, сауна и бассейн-джакузи. Такое идеальное место для вечеринок вполне стоит своих $30000 за ночь.

Cala Di Volpe, Сардиния - президентский "люкс" за $33000



Президентский "люкс" в Cala di Volpe - вариант для самого роскошного отдыха у моря! В номере имеется застекленная терраса для принятия солнечных ванн, хамам, тренажерный зал, Огромная открытая терраса на крыше с бассейном и много других приятных сюрпризов. Уникальный минималистичный декор - настоящее произведение искусства, основанное на особенностях местных пейзажей, мебель изготавливалась под заказ и соответствует оформлению помещения, а вид на Сардиниз из окон не поддается описанию. К услугам гостей - две просторные гостиные и три спальни с огромными кроватями и джакузи.

St.Regis, Нью-Йорк - президентский "люкс" за $35000

Нью-йоркских отелей в списке немало - недаром Нью-Йорк известен как город, где за деньги можно купить все. Останавливаясь в президентском сьюте отеля St.Regis, вы покупаете не только роскошь, но и славу. В этом номере останавливались Сальвадор Дали и Мэрилин Монро, и их можно понять. Номер просто очарователен: три прелестных спальни, необыкновенно изящные ванные комнаты и великолепная гостиная на десять человек - все безупречно. Круглосуточно к услугам гостей - собственный дворецкий и Bentley для поездок по городу.

St.Regis Saadiyat Island Resort, Абу-Даби - королевский сьют за $35000

Абу-Даби - настоящее царство роскоши, а королевский сьют в отеле St. Regis Saadiyat Island Resort - одно из самых роскошных предложений эмирата богатым гостям. Он по праву считается одним из самых роскошных номеров-"люкс" в мире. Королевские апартаменты занимают два верхних этажа отеля, а его общая площадь - 2100 квадратных метров. Необычный дизайн, где гамма синих и голубоватых тонов плавно переходит в песочные и бежевые, производит неизгладимое впечатление. Каждый элемент оформления сам по себе - произведение искусства. Уровень комфорта не меньше поражает воображение. Услуги дворецкого, очаровательная гостиная с огромными телевизорами, СПА и ультрасовременное оборудование ванных комнат - все это делает номер уникальным даже для тех, кто привык к роскоши.

Caesars Palace, Лас-Вегас - виллы у бассейна за $35000 - $40000

Caesars Palace - один из самых знаменитых отелей-казино Лас-Вегаса, а три сьюта у бассейна в этом отеле - пожалуй, самое роскошное, что может предложить "город грехов" гостям со всего света. Один из них оформлен в стиле древнегреческого дворца, второй - в стиле древней Персии, а третий - в старинном испанском стиле. Помимо того, что это - самые большие и роскошные номера в Вегасе, у каждого из них имеется великолепный дворик-патио, выходящий на бассейн. К услугам гостей - частные лифты, круглосуточные услуги дворецкого и многое другое.

Atlantis, Дубай - апартаменты Royal Bridge, $40000

Если вы собираетесь в Дубай, обязательно посетите отель Atlantis на знаменитом искусственном острове Палм Джумейра. Даже беглый осмотр этого великолепного отеля производит неизгладимое впечатление. Что уж говорить о тех, кому повезло остановиться в одном из самых роскошных его номеров - королевских апартаментах Royal Bridge! Здесь любят останавливаться многие знаменитости. Из окон открывается отличный вид практически на все главные достопримечательности Дубая - сам остров Палм Джумейра, башню Бурж Халифа и множество других небоскребов. Сам номер соответствует роскоши Дубая - начиная от собственного бара, дворецкого и шеф-повара и заканчивая отдельной бильярдной, предназначенной только для гостей королевского сьюта.

Отель Palms Casino Resort, Лас-Вегас - сьют-студия за $40000

Palms Casino Resort - великолепный отель в Лас-Вегасе, а его студия-сьют - воплощение элегантности и роскоши. Королевские кровати, кухня, больше напоминающая произведение искусства, огромная ванна-джакузи и многое другое поможет гостям Лас-Вегаса, если надо, даже удержаться от игры. Ведь грешно, сняв подобный номер, приходить сюда только переночевать, поспав в коротких перерывах между подходами к карточному столу!

The Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez, Канны - пентхаус за $42000

Несмотря на цену, в дни каннского фестиваля и сразу после него на этот номер нет отбоя от заявок! Знаменитый каннский отель Martinez - любимый отель кинозвезд, а его не менее знаменитый пентхаус на седьмом этаже предпочитают настоящие знаменитости, из тех, что даже в мировой светской тусовке стоят особняком. Впрочем, в свободное от фестиваля время сюда могут попасть и богатые, но не знаменитые, способные заплатить более 40 тысяч за одну ночь, проведенную на кровати, где еще относительно недавно спала какая-нибудь кинодива. Все прочие прелести роскошных номеров - от джакузи до дворецкого - разумеется, прилагаются.

Raj palace hotel, Индия - президентские апартаменты за $45000

Если в Индии, стране, славящейся невысокими ценами, за номер просят такие гигантские деньги, значит, он и правда представляет собой нечто выдающееся. И действительно, если вы не принадлежите к королевской семье, здешняя роскошь, несомненно, поразит вас. Этот номер сделан для того, чтобы он мог принимать королей; попутно он позволяет каждому почувствовать себя королем. Он состоит из четырех (!) этажей, каждый из которых наполнен роскошью. В частности, гостям предлагается отдельная лаунж -зона с баром, отдельное помещение для хранения багажа. Из окон первого этажа открывается великолепный вид в сад. Имеется здесь и комната-музей с золотой и серебряной мебелью, представляющая собой восстановленный тронный зал махарадж. На верхнем, четвертом этаже, имеются бассейн, джакузи и собственный бар.

Отель Four Seasons, Нью-Йорк - сьют Тай Уорнер за $60000



Редкий случай, когда слава гостиничного номера живет собственной жизнью, почти не зависимой от славы самого отеля. Так и случилось со сьютом "Тай Уорнер" в знаменитом отеле Four Seasons. Дизайном номера занимались известные специалисты Питер Марино и А.М.Пей, с огромным тщанием подбиравшие для него каждый предмет мебели, по одному собирая уникальные предметы обстановки по всему миру. Сервис не уступает роскошью обстановке. Гостям номера предоставляются круглосуточные услуги дворецкого, постоянно в их распоряжении - Rolls-Royce Phantom с водителем. Высокие окна и целиком застекленные банлконы позволяют любоваться исключительным видом на Манхэттен.

Hotel President Wilson, Женева - президентский "люкс" за $75000

Президентский "люкс" в женевском отеле "President Wilsonchr("39") настолько дорог, что его текущая стоимость не отражается на сайте отеля: следует самому звонить на ресепшн и уточнять, сколько будет стоить номер в интересующие вас даты. Сьют предназначен, в первую очередь, не для простых смертных, а для VIP-персон, начиная с президентов и заканчивая звездами шоу-бизнеса. Он считается самым большим пентхаусом в Европе. Помимо потрясающего панорамного вида на Женевское озеро, в номере имеется двенадцать ванных комнат, две спальни с огромными, сделанными на заказ кроватями и отдельными джакузи, телевизор в гостиной с диагональю 103 дюйма, рояль "Стейнвей", собственный лифт и тренажерный зал. Для безопасности VIP-гостей все стекла в номере - пуленепробиваемые.

The Mark, Нью-Йорк - большой пентхаус за $90000 - $100000

Большой пентхаус в нью-йоркском отеле Mark - безусловно, самый дорогой гостиничный номер в мире. Отель расположен на Манхэттене, в районе Верхнего Ист-сайда. Здесь вокруг немало развлечений для миллионеров, и грандиозный пентхаус - одно из них. Он расположился на двух этажах и включает в себя библиотеку, два бара, музыкальный салон, шесть ванных комнат, оборудованных по последнему слову техники, огромная столовая и многое другое. Пять спален оборудованы по стандартам "умного дома": с помощью одного пункта управления постоялец может полностью настроить комнату под себя - начиная от температуры и заканчивая уровнем освещенности. Огромная терраса - идеальное место для частных вечеринок на свежем воздухе, куда гарантированно не проникнут папарацци, а вид на Манхэттен отсюда достоин быть запечатлен на рекламном плакате.

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