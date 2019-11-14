https://news.day.az/tourism/1175626.html Необычный парк поверх железной дороги в Барселоне
Необычный парк поверх железной дороги в Барселоне
В 2016 году в Барселоне открылся удивительный парк Jardins de la rambla de sants.
Часть железнодорожной линии, проходящей через город, была закрыта железо-бетонной конструкцией, наверху которой был разбит полноценный парк площадью 20.000 кв.м.
В целом получилось очень красивое место для отдыха и прогулок.
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