В 2016 году в Барселоне открылся удивительный парк Jardins de la rambla de sants.

Часть железнодорожной линии, проходящей через город, была закрыта железо-бетонной конструкцией, наверху которой был разбит полноценный парк площадью 20.000 кв.м.

В целом получилось очень красивое место для отдыха и прогулок.

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