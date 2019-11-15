Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц... Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам.

Снежный сезон

Любители зимних видов спорта из других стран мира часто говорят, что немцам можно только позавидовать. Им не надо далеко ездить, чтобы покататься на лыжах, достаточно своих горных курортов.

Немецкие лыжники

Общее число лыжников в Германии оценивается примерно в 16 миллионов человек. Более 55 миллионов вообще никогда не катаются или забыли, когда делали это в последний раз. В зимний сезон несколько раз в месяц или даже несколько раз в неделю на лыжах катается около 700 тысяч немцев. Для этого можно отправиться, например...

Тюрингский лес

Thüringer Wald - один из лучших районов для зимнего спорта в Восточной Германии. Популярностью пользуется, например, трасса для спуска Skiarena Silbersattel в городе Штайнах (Steinach), но и для тех, кто предпочитает ходьбу на лыжах, в Тюрингском лесу проложено много самых разных маршрутов.

Рудные горы

1200-метровая гора Фихтельберг, около которой расположен зимний курорт Обервизенталь (Oberwiesenthal), является самой высокой горой Саксонии. Немецкий Обервизенталь является важнейшим горнолыжным центром Рудных гор вместе с соседним чешским курортом Клиновец. Здесь есть не только склоны для спуска на лыжах и трамплины, но и трасса для санного спорта.

Зауэрланд

Sauerland - горный регион на западе Германии. Является самой крупной по площади областью для занятий зимними видами спорта севернее Альп. Расположен в двух часах езды от Рейнской и Рурской областей, а также Франкфурта-на-Майне. Всего здесь насчитывается 57 лыжных курортов, на которых работает 148 подъемников. Особой популярностью пользуются курсы для сноубордистов.

Шварцвальд

Schwarzwald - горный массив в земле Баден-Вюртемберг. Самая высокая точка региона - гора Фельдберг (1493 метра). Работает 31 подъемник. Общая протяженность трасс всех степеней сложности для спуска составляет 55 километров. Продолжительность сезона - более 110 дней в году, благодаря расположению на уровне выше 950 метров и наличию снежных пушек.

Баварский лес

В регионе Bayerischer Wald сезон продолжается, как правило, с начала декабря до второй половины марта. Самая высокая точка Баварского леса - гора Большой Явор (Großer Arber, 1456 метров). В последние годы в Баварском лесу оборудовали несколько новых трасс для горнолыжного спорта.

Фихтель

Fichtelgebirge - горы средней высоты на северо-востоке Баварии. Общая протяженность всех маршрутов для ходьбы на лыжах составляет 100 километров. Еще 30 километров - для прогулок по зимнему лесу пешком. Конечно же, есть здесь и спуски, и трассы для сноуборда, и ледовые катки.

Таунус

До региона Taunus рукой подать от Франкфурта-на-Майне, чем пользуются многие его жители. Высшая точка Таунуса - цепь гор Большой Фельдберг. Ее высота достигает 880 метров. Лыжный сезон здесь короткий. Регион пользуется популярностью среди поклонников ходьбы на лыжах, которых сюда привлекают хорошая сеть прогулочных дорожек и живописные ландшафты.

Гарц

Среди гор средней высоты (Mittelgebirge) в Германии регион Harz по своей значимости для зимнего спорта играет более скромную роль, чем многие другие регионы, но здесь имеются хорошие условия для гонок на лыжах и прыжков с трамплина. Есть и трассы для спуска разных уровней сложности. Самая высокая гора - Брокен (1141 метр).

Айфель

Регион Eifel расположен на западе Германии, между Ахеном и Триром. Здесь находится лыжный район Weißer Stein и одноименная "Белая гора" высотой 693 метра. Общая протяженность лыжных спусков, оборудованных подъемниками, составляет 27 километров. Лыжи брать с собой не обязательно. Можно кататься на cанках.

Баварcкие Альпы

Самые популярные горнолыжные курорты Германии расположены в альпийских регионах Баварии: Allgäu, Berchtesgadener Land, Oberbayern. В общей сложности - 80 зимних курортов, на которых насчитывается 108 канатных дорог, две зубчатые железные дороги, более 780 горнолыжных подъемников, 6000 маршрутов для ходьбы на лыжах.

DW.com