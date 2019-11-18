"Малый пояс" (La Petite Ceinture) - так называется парижская железная дорога, заброшенная с 1934 года и превратившаяся за это время в тихий заброшенный сад.

О ней не пишут в путеводителях и вообще особо не распространяются, потому что официально это запрещенное для посещений место.

Но запретный плод сладок, особенно потому, что, согласно легенде, из одного из туннелей La Petite Ceinture можно попасть в заброшенные парижские катакомбы. Тоже закрытые для посещения.

Эта железная дорога была построена в пределах парижских укреплений в 1852 году.

Инициаторами строительства стали французские военные, которых раздражала "география" французских железных дорог.

Все железные дороги Франции того времени вели в Париж, каждой владела своя компания.

Однако даже в Париже они не соединялись, поэтому пять основных линий с пятью парижскими вокзалами "жили своей жизнью".

Это причиняло серьезные неудобства и гражданским, и военным клиентам железных дорог, но только у военных достало лоббистских способностей заставить железные дороги построить общую внутреннюю линию для переброски между вокзалами людей и грузов.

У всех частей La Petite Ceinture была своя судьба. В общем и целом грузы перестали возить уже в 1924 году.

А через 10 лет прекратилась перевозка и людей. Потом во Францию пришла война.

Впрочем, на некоторых участках в XX веке жизнь продолжалась. Например, линия в Auteuil (часть 16-го округа Парижа) была электрофицирована в 1925 году и использовалась для перевозки пассажиров до середины 1980-х годов.

Участок между Северным и Восточным вокзалом Парижа тоже использовали для "обмена" вагонами и, иногда, грузами - до середины 2000-х годов.

Но сейчас внутренняя парижская железная дорога практически не используется. В начале 2000 годов была идея использовать ее для скоростного трамвая, но в итоге победил другой проект.

Попасть на нее без помощи хорошо знающих Париж и/или французский язык людей практически невозможно - почти все известные и еще не закрытые входы ведут через чьи-то (и вполне частные) дворы.

Поэтому La Petite Ceinture остается очень скрытой жемчужиной Парижа. Сегодня там царят Природа и... художники граффити.