28 великолепных фото, сделанных пилотами из кабин самолетов
Перед этими людьми предстают самые зрелищные и постоянно меняющиеся пейзажи - от потрясающих атмосферных явлений до великолепных городских пейзажей, над которыми они пролетают на огромной скорости. Мы говорим о покорителях неба, в частности о пилотах, которые постоянно загружают свои крутые фотографии на сайт 500px.
В их кадрах, как передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, можно увидеть детализированные и умопомрачительно сложные панели управления, закат солнца, северное сияние, облачный покров и всё, что только способны охватить глаза до края горизонта.
1. 15 секунд до приземления. Автор фото: Чак Д.
2. Кабина пилотов Boeing 737-800. Автор фото: Мартин Корт
3. Ночной прилет к чикагскому аэропорту Охара. Автор фото: Wilco 737
4. Заход на посадку. Автор фото: Гус Кани
5. Восход солнца на высоте 11 000 метров. Автор фото: Саки Навид
6. Автор фото: Джон Бартельс
7. Автор фото: Мэтью Ирвинг
8. Рабочее пространство. Автор фото: Батист Депетри
9. Пуск чек-листа. Автор фото: Гус Кани
10. Гренландия из кабины. Автор фото: Рафаэль Бертольд
11. Плотина. Автор фото: Фахад Абдуалхамаид
12. Северное сияние. Автор фото: Wilco 737
13. Автор фото: Карим Нафатни
14. Конечный этап захода на посадку (2013). Автор фото: Исмаил Хорда
15. Дакар (2012). Автор фото: Исмаил Хорда
16. Летим со мной. Автор фото: Мартин Корт
17. С неба. Автор фото: Себастьян Конехеро
18. Еще один день в раю. Автор фото: Карим Нафатни
19. Грозы. Автор фото: Мартин Корт
20. В кабине 777. Автор фото: Хакан Курт
21. Ночная посадка. Автор фото: Андер Агирре
22. Над Катманду. Автор фото: Джон Крукс
23. По центру. Автор фото: Карим Нафатни
24. Звездная ночь на высоте 11 000 метров. Автор фото: Мартин Корт
25. Восход в кабине. Автор фото: Карим Нафатни
А также предлагаем посмотреть селфи двух пилотов и талантливых фотографов, чьи работы вы видите выше. Это Карим Нафатни и Гус Кани.
26. Автор фото: Карим Нафатни
27. Автор фото: Карим Нафатни
28. Автор фото: Гус Кани
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