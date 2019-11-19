Перед этими людьми предстают самые зрелищные и постоянно меняющиеся пейзажи - от потрясающих атмосферных явлений до великолепных городских пейзажей, над которыми они пролетают на огромной скорости. Мы говорим о покорителях неба, в частности о пилотах, которые постоянно загружают свои крутые фотографии на сайт 500px.

В их кадрах, как передает Day.Az со ссылкой на bigpicture.ru, можно увидеть детализированные и умопомрачительно сложные панели управления, закат солнца, северное сияние, облачный покров и всё, что только способны охватить глаза до края горизонта.

fromcockpit

1. 15 секунд до приземления. Автор фото: Чак Д.

2. Кабина пилотов Boeing 737-800. Автор фото: Мартин Корт

3. Ночной прилет к чикагскому аэропорту Охара. Автор фото: Wilco 737

4. Заход на посадку. Автор фото: Гус Кани

5. Восход солнца на высоте 11 000 метров. Автор фото: Саки Навид

6. Автор фото: Джон Бартельс

7. Автор фото: Мэтью Ирвинг

8. Рабочее пространство. Автор фото: Батист Депетри

9. Пуск чек-листа. Автор фото: Гус Кани

10. Гренландия из кабины. Автор фото: Рафаэль Бертольд

11. Плотина. Автор фото: Фахад Абдуалхамаид

12. Северное сияние. Автор фото: Wilco 737

13. Автор фото: Карим Нафатни

 

14. Конечный этап захода на посадку (2013). Автор фото: Исмаил Хорда

15. Дакар (2012). Автор фото: Исмаил Хорда

16. Летим со мной. Автор фото: Мартин Корт

17. С неба. Автор фото: Себастьян Конехеро

18. Еще один день в раю. Автор фото: Карим Нафатни

19. Грозы. Автор фото: Мартин Корт

20. В кабине 777. Автор фото: Хакан Курт

21. Ночная посадка. Автор фото: Андер Агирре

 

22. Над Катманду. Автор фото: Джон Крукс

23. По центру. Автор фото: Карим Нафатни

24. Звездная ночь на высоте 11 000 метров. Автор фото: Мартин Корт

25. Восход в кабине. Автор фото: Карим Нафатни

А также предлагаем посмотреть селфи двух пилотов и талантливых фотографов, чьи работы вы видите выше. Это Карим Нафатни и Гус Кани.

26. Автор фото: Карим Нафатни

27. Автор фото: Карим Нафатни

28. Автор фото: Гус Кани

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