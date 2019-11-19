Барселона - эклектичный город. Здесь римские развалины соседствуют с барокко, готика с модернизмом, суперкварталы с домами-коробками из 1990-х, и выглядит это гармонично, как будто так и задумано изначально. Day.Az со ссылкой на perito-burrito.com представляет список неочевидных барселонских достопримечательностей, чтобы вы точно завернули на нужном повороте, когда поедете в город в первый или очередной раз. Перед поездкой обязательно прочитайте наш гид по Барселоне от местных жителей и специальный гид для путешественников с детьми.

1. Павильон Германии (Pavelló alemany)

С 1930 по 1933 год Мис ван дер Роэ был директором школы Баухаус. Годом ранее он построил павильон Германии на Всемирной выставке в Барселоне. В нем не было дверей и замкнутых помещений, а центром композиции являлась скульптора Георга Кольбе "Утро". Кроме нее, в павильоне отсутствовали выставочные экспонаты - экспонатом, по задумке автора, был сам павильон. В архитектуре преобладали прямые линии, в пространстве было много воздуха и света. Для внутренней отделки использовались натуральные материалы: оникс, мрамор, травертин. Комплексную реставрацию провели в середине 1980-х годов.

Адрес: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 7

Год постройки: 1929

2. Резервуар для воды (Dipòsit de les Aigües)

Архитектор Жозеп Фонсере спроектировал огромный резервуар для воды в парке "Сьютаделья" (Ciutadella), чтобы аккумулировать воду для полива растений. Главной инженерной задачей было создать устойчивую конструкцию емкостью 15 тысяч кубометров на высоте 14 метров. Для этого Фонсере придумал систему столбов (толщина - один метр, высота - 14 метров) и арок (ширина - четыре метра) внутри здания - она напоминает конструкцию римских водохранилищ. Резервуар использовали по назначению четыре года, после в нем располагалась пожарная часть, архив министерства юстиции и даже мусороперерабатывающий завод. С 1999 года там находится библиотека при Университете Помпеу Фабра. Вход свободный.

Адрес: Carrer de Ramon Trias Fargas, 25, 27

Год постройки: 1874

3. Рынок Энкантс (Els Encants Vells)

Один из самых крупных и старых блошиных рынков в Европе (с XIV века) Энкантс располагается в предельно футуристичном доме. Здание построили специально для барахолки в 2013 году напротив "кукурузины" башни Агбар. Рядом также находитсяМузей дизайна.

Адрес: Carrer de los Castillejos, 158

Год постройки: 2013

4. Телебашня Монтжуик (Torre de Comunicacions de Montjuïc)

Башню поставили на горе Монтжуик, чтобы транслировать летние Олимпийские игры в 1992 году. Ее высота - 136 метров, а форма имитирует факел. Телебашня, помимо основной, выполняет еще одну практическую функцию: она, как стрелка гигантских солнечных часов, отбрасывает тень на площадь Европы. Сантьяго Калатрава также является автором проекта моста Субисури в Бильбао и транспортного узла Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Адрес: Carrer Pierre de Coubertin

Год постройки: 1992

5. Комплекс Walden 7

Walden 7 - это экспериментальный дом и лишь часть нереализованного проекта Рикардо Бофилла. Он состоит из 18 башен, сгруппированных вокруг семи смежных дворов. Башни связаны между собой системой мостов и открытых балконов. Интересно, что это первая работа, которой архитектор остался доволен. К тому моменту он уже разработал футуристичный"Космический город" в Париже и по его проекту построиликвартал Гауди в Реусе.

Адрес: Ctra. Reial, 106, 08960 Sant Just Desvern,

Год постройки: 1975

6. Комплекс La Fábrica

Чтобы реализовать проект, архитектор частично разрушил, частично перестроил заброшенный цементный завод. Эта эстетика сохранилась и внутри здания: чаши для цемента нависают над столами, арки сменяются переходами, некоторые лестницы по-прежнему ведут в никуда. Интересно, что и сейчас 79-летний архитектор живет на территории La Fábrica и считает это место единственным, где он может сконцентрироваться и творить.

Адрес: Av. de la Indústria, 14, 08960 Sant Just Desvern

Год постройки: 1975

7. Отель Renaissance Barcelona Fira

Еще один проект Жана Нувеля в Барселоне, помимо башни Агбар. Это две 27-метровые башни, разделенные зеленым атриумом во всю высоту здания. Три его стороны выполнены из белого бетона, а одна, северная, - из темного, на стеклянные части фасада нанесен паттерн с пальмами. Вертикальное озеленение продолжает горизонтальное - на территории отеля, террасе и крыше.

Адрес: Plaça d'Europa, 50, 52, 08902 L'Hospitalet de Llobregat

Год постройки: 2012

8. Дом Мила, или Ла-Педрера (Casa Milà/La Pedrera)

Дом Мила часто называют Ла-Педрера, то есть "каменоломня", из-за неровного каменного фасада. Это последняя работа Гауди по частному заказу, дом был инновационным для своего времени: со свободной планировкой, подземным гаражом и роскошной террасой на крыше. Фигурными трубами дымохода Ла-Педреры якобы вдохновлялся Джордж Лукас, когда придумывал шлемы штурмовиков из "Звездных войн".

Адрес: Passeig de Gràcia, 92

Год постройки: 1912

9. Отель Suites Avenue

Здание легко узнать по волнам на фасаде из нержавеющей стали, которые играют на солнце. Отель расположен в десяти минутах ходьбы от площади Каталонии напротив дома Мила, и вы сами понимаете, какой вид открывается с его террасы.

Адрес: Passeig de Gràcia, 83

Год постройки: 2009

10. Музей естественной истории (Museu de Ciències Naturals de Barcelona)

Изначально здание строилось для Форума культур в 2004 году, но в 2012-м Херцог и де Мёрон по заказу переделали его в музей. К тому времени в их портфолио уже был Музей современного искусства вДуйсбурге, лондонская галерея Тейт Модерн и культурный центр"Кайша-форум" в Мадриде. Сперва музей назывался Blau - синий, по цвету стен здания, но пару лет назад его переименовали в Музей естественной истории.

Адрес: Plaça Leonardo da Vinci, 4-5, Parc del Fòrum

Год постройки: 2009

11. Рынок Санта-Катерина (Mercat Santa Caterina)

Это отличный пример того, как историческое здание может продолжать жить в современной интерпретации.Рынок построили на месте монастыря Санта-Катерина, автор первого здания - городской архитектор Жузеп Маса Вила. Это был первый крытый рынок в городе, люди приезжали в него за продуктами из разных районов и пригородов Барселоны. В начале 2000-х здание капитально реконструировали. Авторы проекта хотели расширить площадь рынка за счет крыши и намеренно не делили внутреннее пространство на отделы (рыбный, молочный, овощной и другие), чтобы продавцы размещались хаотично, как на деревенском рынке XIX века. Форма крыши - метафора моря, а мозаика на ней использует цвета и образы овощей и фруктов.

Адрес: Av. de Francesc Cambó, 16

Год постройки: 1848, реконструкция - 2005

12. Кафедральный собор (Catedral de Barcelona) и Готический квартал (Barri Gòtic)

Изучать Готический квартал интересно: в нем, помимо средневековой архитектуры, можно обнаружить остатки римского храма или современный стрит-арт. Кафедральный собор строили в XIII-XV веках, надстраивали и перестраивали до начала XX века. Он назван в честь одной из покровительниц Барселоны - святой Евлалии. По легенде, в 13 лет она погибла от рук языческих мучеников, а ее чистоту символизируют белые гуси, которые живут во дворе.

Адрес: Pla de la Seu

13. Отель Porta Fira

Этот комплекс считается одним из самых ярких примеров архитектурного деконструктивизма.110-метровые небоскребы соединены общим атриумом, в них располагается отель и офисы. Интерьеры выполнены в таком же футуристическом стиле, как сами здания: со смелыми геометрическими линиями и разными оптическими эффектами.

Адрес: Plaça d'Europa, 45

Год постройки: 2010

14. Дворец каталонской музыки (Palau de la Música Catalana)

Здание построили за три года практически за счет пожертвований. Городской совет Барселоны наградил его архитектора Льюиса Доменек-и-Монтанера за лучшую постройку года. На главном фасаде над колоннами расположены бюсты Джованни Пьерлуиджи да Палестрины, Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена и Рихарда Вагнера. Дом реставрировали семь лет - с 1982 по 1989 год.

Адрес: C/ Palau de la Música, 4-6

Год постройки: 1908

15. Музей современного искусства (MACBA)

В 1959 году арт-критик Александр Сириси Пелличер собрал группу современных художников, и они провели 23 выставки с целью открыть коллекцию Музея современного искусства в Барселоне. Почти через 35 лет музей появился. Архитектором здания стал Ричард Мейер, который впоследствии построилздание-колпак для Алтаря мира в Риме.

Адрес: Plaça dels Àngels, 1

Год постройки: 1995

16. Дом Батльо (Casa Batlló)

Дом Батльо - одна из самых мощных реконструкций в истории архитектуры. Гауди не оставил ничего от предыдущего доходного дома, чтобы удовлетворить заказчика Жозепа Батльо-и-Касановаса. В конструкции практически не осталось прямых линий: изгибаются стены, окна и крыша, напоминающая хребет дракона. Фасад декорирован в технике ломаной мозаикитренкадис.

Адрес: Passeig de Gràcia, 43

Год постройки: 1877

17. Здание промышленной выставки (Fira Barcelona Gran Via)

Fira de Barcelona - это выставки и конгрессы, где международные производители демонстрируют продукты и инновации. Центр состоит из двух зданий - Montjuic и Gran Via M2, они построены полностью из органических материалов, а на крыше установлены солнечные батареи.

Адрес: Av. Joan Carles I, 64

Год постройки: 2009

18. Торговый центр "Лас-Аренас" (Las Arenas)

Кинотеатр, магазины и рестораны находятся прямо на арене для корриды. Здание было построено в мавританском стиле в 1900 году, последний бой в нем состоялся в 1977-м, а в 2012-м в Барселоне запретили бои с быками. У торгового центра есть выход на крышу. Наружный лифт стоит 1 евро, но можно подняться бесплатно на внутреннем.

Адрес: Gran Via de les Corts Catalanes, 373 - 385

Год постройки: 1900, 2011 - реконструкция

19. "Кайша-форум" (CaixaForum)

"Кайша-форум" - арт-галерея, которую спонсирует главный каталонский банк La Caixa. В 2002 году она переехала в здание бывшей текстильной фабрики работы архитектора-модерниста Жозепа Пуч-и-Кадафалка. Козырек над входом в галерею выполнил Арата Исодзаки - японский архитектор и лауреатПритцкеровской премии в 2019 году.

Адрес: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8

Год постройки: 1911, 2002 - реконструкция

20. Ботанический сад (Jardí Botànic de Barcelona)

Ботанический сад расположен на горе Монтжуик. Его ландшафтный проект максимально повторяет естественный рельеф местности. Сад разбит на зоны с растениями Австралии, Чили, Южной и Северной Африки, Калифорнии, Средиземноморья и Канарских островов. Рядом с современным ботаническим находится исторический сад 1888 года.

Адрес: Carrer Doctor Font I Quer, s/n

Год постройки: 1999

21. Храм Святого Сердца Иисуса (Temple del Sagrat Cor de Jesús)

На первый взгляд этот храм может показаться неинтересным новоделом: его начали строить в 1902 году, закончили - в 1961-м. Но в его архитектуре сочетаются романский и неоготический стили, а в некоторых декоративных элементах читается влияние модернизма. Он стоит на вершине горы, откуда виден весь город, а неподалеку находится старейший в Европе парк аттракционов "Тибидабо".

Адрес: Cumbre del Tibidabo

Год постройки: 1961