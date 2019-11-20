Иногда всё, что нужно для счастья, - это просто сменить работу и завести верного друга.

Хозяйка этого замечательного хаски так и поступила. Уйдя из скучного офиса, она стала заниматься частным бизнесом, и теперь сама может распоряжаться своим временем так, как ей того хочется. Взяв с собой свою любимую собаку, она отправилась в путешествие по Норвегии, наслаждаясь великолепными пейзажами, а также снимая всю эту красоту и делясь ею своими друзьями и подписчиками в Instagram.

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