Рассвет в разных культурах ассоциируется не только с началом дня, но и с началом новой жизни, с новыми начинаниями, с радостью и надеждами. Мы собрали для наших читателей яркие и интересные фотографии из разных уголков мира, которые объединяет общая тема - рассветы.

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