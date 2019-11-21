https://news.day.az/tourism/1177799.html Рассветы — подборка интересных фотографий из разных уголков мира
Рассветы — подборка интересных фотографий из разных уголков мира
Рассвет в разных культурах ассоциируется не только с началом дня, но и с началом новой жизни, с новыми начинаниями, с радостью и надеждами. Мы собрали для наших читателей яркие и интересные фотографии из разных уголков мира, которые объединяет общая тема - рассветы.
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