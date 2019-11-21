Этот невероятный парк миниатюр находится в Гааге. В этом парке собраны все значимые архитектурные и инженерные сооружения Нидерландов - королевские дворцы, старинные башни, вокзалы, аэропорт Скипхол и роттердамский Европорт, шлюзы и разводные мосты. Одним словом, все, чем гордятся голландцы.

Все модели в этом парке - действующие. В мини-городе 4 км дорожек, по которым ездят миниатюрные трамваи, поезда, машины.

Создают модели сами работники парка - их тут занято 35 человек. Масштаб моделей - 1:25 . Интересно, что тут специально высаживают карликовые кустарники и деревья высотой не выше 40 см.

Посещение этого парка входит в обязательную школьную программу, а доходы от его функционирования идут на благотворительность.

Гаагский парк миниатюр был создан на деньги семьи Жоржа Мадуро, погибшего во время Второй мировой войны.

Фото: Ирина Гасанова