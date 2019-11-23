Винсент Лафорет не новичок в воздушной фотографии - он уже успел снять Нью-Йорк и Лас-Вегас с высоты 3200 метров, а теперь решил пополнить свой багаж потрясающих фото снимками ночного Сан-Франциско. Но если снимать Нью-Йорк и Лас-Вегас было просто, потому что эти города имеют четкие границы, то с Сан-Франциско все было куда сложнее: Лафорет приходилось использовать культовые мосты города в качестве основного ориентира. Тем не менее, фотографии получились более чем захватывающими. Судите сами!