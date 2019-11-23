Есть снимки, на которые смотришь с замиранием сердца, которые вызывают приятные воспоминания. А есть такие кадры, в которых хочется оказаться немедленно. Эти атмосферные фотографии путешествий со всех концов земли как бы говорят нам: "Этот мир невообразим и прекрасен".