Турецкие архитекторы создали проект поразительного жилого комплекса, назвав его очень претенциозно "Висячие сады"

Базой для строительства послужил крутой горный склон в окрестностях Измира, они с минимальным вмешательством в природный ландшафт соорудили роскошные апартаменты, из окон которых любой проживающий при желании будет любоваться лазурными волнами залива либо гулять по личной лужайке или саду, устроенным на крыше нижележащего яруса.

Жилой комплекс Asma Bahçeler ("Висячие сады"), встроенный в скалистую породу горы, явился на самом деле грандиозным строительным проектом, давшим возможность воплотить в жизнь современные и комфортные квартиры для 98 семейств.

Висячий сад - архитектурное сооружение, в котором есть маленький сад на крыше либо галерее, выращенный на насыпном грунте. В древние времена их делали на особых террасах либо ступенчатых сооружениях. Наиболее прославленные из них - висячие сады Семирамиды, ставшие одним из Семи чудес света. Доподлинно нет данных, имели ли они место на самом деле. Более точное название для этого сооружения - Висячие сады Амитис: как раз такое имя было у супруги Вавилонского правителя Навуходоносора II, для коей сады и устроили. По предположениям находились они в античном государстве Вавилон, около нынешнего города Эль-Хилла.

Правитель Вавилона Навуходоносор II (605-532 гг до н.э.) для противостояния с основным врагом - Ассирией, чья армия два раза подвергла разгрому столицу государства Вавилон, вступил в военный союз с Киаксаром, правителем Мидии.

Добившись победы, они поделили земли Ассирии друг с другом. Их военный союз был закреплен свадьбой Навуходоносора II с дочерью мидийского правителя Амитис. Запыленный и суматошный Вавилон, находившийся на голой песчаной равнине, не вдохновлял царицу, которая выросла в горной и пышущей зеленью Мидии. Дабы порадовать ее, Навуходоносор II наказал соорудить висячие сады. Но в истории имя садов неверно закрепили за царицей Ассирии Семирамидой, которая жила 2-я столетиями до этого.

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