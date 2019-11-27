Суд в США временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа, которая ввела требование к иностранцам иметь медстраховку для оформления американской иммиграционной визы, говорится в решении федерального судьи Майкла Саймона из штата Орегон, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Судья заблокировал распоряжение администрации до тех пор, пока дело не будет решено в суде по существу.

Решение администрации оспаривала группа граждан США при поддержке неправительственных организаций. Истцы предполагают, что реализация решения резко снизит легальную иммиграцию в США.

Администрация Трампа принимает разносторонние меры по ограничению иммиграции.

Жители США тратят на здравоохранение до 3,5 триллиона долларов, или 18% крупнейшего в мире ВВП. Услуги здравоохранения в США считаются одними из наиболее дорогостоящих в мире.