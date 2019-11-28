Азербайджан вошел в ТОП-5 стран, которые посетят граждане Объединенных Арабских Эмиратов на зимние каникулы.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете, подготовленном Tajawal - дубайской онлайн-платформой по авиабилетам и бронированию отелей

В отчете говорится, что жители ОАЭ планируют посетить Баку и Стамбул в ноябре-декабре в связи с праздниками. Также в списке присутствуют Лондон, Бейрут, Амман и Каир.