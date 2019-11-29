Испанская туристическая фирма Civitatis предложила клиентам протестировать рождественские ярмарки в нескольких странах Европы и получить за это деньги, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Предполагается, что путешественник отправится в пятидневный тур - с 16 по 20 декабря, посетит праздничные базары в Праге, Вене, Братиславе и Будапеште, а затем расскажет о поездке в соцсетях. Туркомпания, в свою очередь, готова оплатить проживание и трансферы между городами, а также выделить за проделанную работу 200 евро.

"Мы хотим, чтобы был передан дух праздника и искренняя страсть к путешествиям. Нужно рассказать о том, что рождественские ярмарки Европы предлагают посетителям, и написать об этом так, чтобы наши клиенты захотели там побывать", - указано в объявлении. Заявки вместе с мотивационным письмом будут приниматься до 30 ноября.