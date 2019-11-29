https://news.day.az/tourism/1180451.html Невероятные виды Исландии из самолета
Невероятные виды Исландии из самолета
Серия завораживающих пейзажей была сделана фотографом Сарой Мартине во время её путешествия по Исландии. Пролетая на маленьком самолете над озерами, реками, долинами и горами, она не могла не взять в руки камеру. Виды Исландии с огромной высоты кажутся фантастическими, нереальными, но оттого лишь более красивыми.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре