Серия завораживающих пейзажей была сделана фотографом Сарой Мартине во время её путешествия по Исландии. Пролетая на маленьком самолете над озерами, реками, долинами и горами, она не могла не взять в руки камеру. Виды Исландии с огромной высоты кажутся фантастическими, нереальными, но оттого лишь более красивыми.