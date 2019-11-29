Число туристов, посетивших Азербайджан с января по сентябрь 2019 года, по сравнению с прошлым годом выросло на 9,6% и составило 2,4 миллиона. ​

Об этом было сказано сегодня на II Национальном туристическом саммите, организованном Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, передает Day.Az.



52% туристов, а именно 1,26 миллиона человек - туристы из России и Грузии. Увеличилось число туристов и из Азии. Так Азербайджан посетили 45 тысяч туристов из Индии, 33 тысячи туристов - из Пакистана, 35,6 тысячи туристов - из Казахстана, 233 тысячи - из Турции, 93 тысячи - из Саудовской Аравии. ​



Также было отмечено, что увеличилось число пользователей турпакетов. И их число составило около 20% посетивших нашу страну.



Ф.Агларова