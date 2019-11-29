В настоящее время ведется работа над очень широкой программой по выдаче виз и оптимизации пограничных процедур, связанных с формированием институционального туристического сектора.

Об этом сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов, выступая на II Национальном туристическом саммите, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, уже завершается процедура согласования этой программы с соответствующими государственными органами: "Выдача виз и оптимизация погранично-переходных процедур являются основными целями. Естественно, проведена основная работа по упрощению виз. Наша цель - добиться прибытия в нашу страну большего числа туристов. Государственное туристическое агентство очень заинтересовано в этом вопросе, чтобы визовая процедура была еще более упрощена и туристические возможности стали более доступными".