В рамках II Национального туристического саммита, организованного Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана, прошла пресс-конференция с участием председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, исполнительного директора Бюро туризма Флориана Зенгстшмита, пресс-секретаря Агентства Кянана Гулузаде.



Как сообщает Day.Az, на пресс-конференции было отмечено, что поток туристов обогащает бюджет страны.



"Мы поставили амбициозные цели, нам надо еще многое сделать, но мы движемся в верном направлении и уверены, что достигнем желаемого", - заявил Флориан Зенгстшмит.



Он отметил, что ведутся работы по увеличению числа бутик-отелей в стране. Туристы в основном остаются в 4-5 звездочных отелях, но чувствуется необходимость в бюджетных отелях и сейчас идут обсуждения об увеличении их числа.



Кянан Гулузаде, в свою очередь сообщил, что будет создана туристическая полиция, которая будет представлять собой объединение нескольких структур и будет оказывать помощь туристам. Также будет создана горячая линия для туристов, позвонив на которую они смогут обратиться за помощью.



На пресс-конференции было сказано, что ведутся работы по понижению цен на авиабилеты, а также популяризации маршрутов внутри страны.



В заключении пресс-конференции состоялось награждение журналистов и фотографов, работы которых победили в конкурсе, проведенном Агентством в честь Дня туризма 27 сентября.





Ф. Агаларова