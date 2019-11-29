В свете задач оздоровительного туризма подготовлен план по Нафталану.

Об этом сказал заместитель генерального исполнительного директора Азербайджанского бюро по туризму Бахруз Аскеров, выступая на мероприятии "Азербайджанский туристический саммит - 2019", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в следующем году начнутся работы по реализации этого плана: "Ежегодно в Нафталан приезжают 36 тысяч туристов. Благодаря проводимым работам в ближайшие годы планируется увеличить число приезжающих в Нафталан туристов до 60 тысяч".