В течение следующего года в азербайджанских заповедниках "Юхары Баш" в Шеки, "Басгал" в Исмаиллы и "Хыналыг" в Губе будет представлена совершенно новая модель управления.

Об этом на II Национальном туристическом саммите сказал руководитель аппарата Госагентства по туризму Кянан Гасымов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, одной из важных институциональных реформ в туристической сфере является создание Центра управления заповедниками: "В прошлом году для осуществления процесса управления в заповедниках, находящихся в нашем подчинении, а также для сохранения исторического наследия, был создан Центр управления заповедниками. При создании центра, одной из основных задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым - было сохранение заповедников, их исторического наследия, и в то же время развитие туристической составляющей в заповедниках. В данной связи была осуществлена многофункциональная деятельность. Мы не хотим, чтобы туристы просто приходили, гуляли и возвращались, мы предлагаем альтернативные услуги в заповедниках".

Гасымов отметил, что в заповеднике "Янардаг" эти реформы уже реализованы. Стратегическая концепция заповедников "Юхары Баш" в Шеки, "Басгал" в Исмаиллы, "Хыналыг" в Губе подготовлена и представлена.

"В течение следующего года будут проводиться работы по строительству и реконструкции и представлена абсолютно новая модель управления", - подытожил руководитель аппарата.