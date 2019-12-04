В Азербайджане вновь наблюдается рост числа иранских туристов. В 2018 году их было гораздо меньше.

Об этом в ходе выступления на II Генеральной ассамблее Азербайджанской ассоциации отелей сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По мнению Зенгстшмидта, число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан, вновь стало расти.

Он добавил, что растет число и российских туристов и туристов из Саудовской Аравии.

По его словам, на туристическом рынке Азербайджана наблюдается восьмипроцентный рост по России: "Также растет рынок по Грузии и Туркменистану," - резюмировал Зенгстшмидт.