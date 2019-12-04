Впервые в Азербайджане будет введено требование о минимальном количестве номеров в отелях.

Об этом, выступая на II Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей, рассказала заведующая сектором права и внутреннего контроля Государственного агентства по туризму Гияфят Хейирхабарли, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, этот вопрос отражен в новом законопроекте "О туризме".

"Предприниматель, который захочет открыть отель, должен будет учитывать, что в нем должно быть минимум 11 номеров. В противном случае объект не будет признан годным для размещения гостей", - сказала она.

Еще одно новшество в законопроекте связано с регистрацией гостей.

Завсектором напомнила, что в настоящее время регистрация гостей производится путем заполнения соответствующей анкеты. Эти анкеты представляются соответствующим структурам: "Мы предложили проводить регистрацию гостей в централизованной форме. Здесь придается особое значение безопасности личной информации гостей. Ни одна государственная структура не сможет иметь доступ к информации, которая не относится к ее полномочиям".

Хейирхабарли добавила, что законопроект планируется представить правительству в конце текущего года: "Проект призван облегчить работу туристической сферы и стимулирует ее деятельность".

Законопроект "О туризме" также предусматривает присвоение в обязательном порядке "звездной категории" всем отелям в Азербайджане.

По ее словам, в течение шести месяцев владелец отеля должен обратиться в соответствующие органы и подать заявку на получение категории: "После получения "звезд" еще 15 дней уйдет на включение этой информации в туристический реестр".

Она сказала, что обязательное присвоение "звездной" категории послужит развитию туристической индустрии.

Еще одно положение законопроекта связано с созданием туристического реестра.

Хейирхабарли отметила, что, говоря о туристическом реестре, следует понимать и то, что информация о новых отелях будет размещаться в электронных базах государственных органов: "Но другую информацию, к примеру, о количестве номеров и спальных мест, в базу данных могут вносить самостоятельно сами туристические учреждения".

Представитель Госагентства полагает, что включение информации в реестр будет полезно и для самих отелей: "Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму будут оказывать ряд электронных услуг туристическим учреждениям и зарегистрированные пользователи смогут пользоваться ими".

Завсектором добавила, что активное участие в реестре обеспечит маркетинговые и рекламные возможности для туручреждений: "Реестр будет содержать различные рейтинговые таблицы. Рейтинговые баллы будут зависеть, в том числе от количества информации".