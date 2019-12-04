Для обеспечения потока китайских туристов в Азербайджан необходимо проделать определенную работу.

Об этом, выступая на II Генассамблее Азербайджанской ассоциации отелей, сказал генеральный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстмишдт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Зенгстшмидт добавил, что в 2020 году будут открыты новые авиарейсы из Китая в Азербайджан, что поможет расширить объем туристического потенциала страны: "Также предусмотрено заключение новых контрактов. В результате Азербайджан сможет показать себя туристам как устойчивое туристическое направление".

Представитель Бюро считает, что для привлечения китайских туристов необходимо провести работу по подготовке гидов, владеющих китайским языком.

Напомним, что число китайских туристов, посетивших Азербайджан с января по сентябрь 2019 года, выросло на 64% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и за указанный период Азербайджан посетили 20 тысяч китайских туристов, сообщал ранее Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Отметим, что с декабря 2018 года в Пекине функционирует официальное представительство Азербайджанского бюро по туризму.