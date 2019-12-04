Когда США переживали эпоху "ревущих двадцатых", в Нью-Йорке легким движением мысли возникла идея о том, что жизнь на самом последнем этаже небоскреба - это непременный атрибут успеха.

И вот уже почти 100 лет подобные квартиры по всему миру являются не просто синонимом безграничной обеспеченности, но и самыми дорогими апартаментами, которые только можно представить. Самые большие из пентхаусов могут занимать площади в сотни и даже тысячи квадратных метров, иметь личные лифты, террасы и даже собственные бассейны на крыше. Такое жилье готово легко поспорить с домами и особняками по своей стоимости, а по степени комфорта и возможных удобств легко даст фору любому пятизвездочному отелю. Цены тоже соответствующие - такие квартиры могут обойтись своим владельцам в сотни миллионов долларов.

Мы нашли пять самых дорогих квартир мира и посмотрели, чем они готовы удивлять своих покупателей и сколько за них нужно заплатить.

1. One57 Penthouse

Город: Нью-Йорк

Цена: 100,5 миллиона долларов

Небоскреб One57 является одним из самых модных проектов на Манхэттене, а поэтому где, как не здесь, находиться самому дорогому из уже купленных пентхаусов Нью-Йорка, который в конце декабря 2014 года приобрел себе в подарок некий незнакомец.

2. Теперь в распоряжении этой загадочной фигуры находятся два этажа жилого пространства общей площадью 1000 с лишним квадратных метров, где помимо шести спален и феноменального вида на Центральный парк расположены гостиная для шумных приемов шириной 17 метров, а также остекленный сад и бассейн, где можно отдохнуть от шума города.

3. CitySpire Penthouse

Город: Нью-Йорк

Цена: 100 миллионов долларов

Этот пентхаус оккупировал целых три последних этажа из всех семидесяти пяти. Будь вы его владельцем, к вашим услугам был бы предоставлен собственный лифт, поднимавший вас навстречу шести спальням, девяти ванным комнатам, столовой на 20 мест, конференц-залу, медиацентру и даже галерее - неплохо для 475 квадратных метров, правда?

4. Но это только 73-й и 74-й этажи, тогда как последний - исключительно ваше приватное пространство. Также в распоряжении хозяина находится целый этаж дополнительного персонала и винный погреб на 1000 бутылок.

5. Pierre Hotel Penthouse

Город: Нью-Йорк

Цена: 125 миллионов долларов

Скромность фасада этого отеля весьма обманчива - его пентхаус просто утопает в роскоши. Вы это поймете, как только частный лифт пронесет вас сквозь 38 этажей и высадит на 39-м. Как и в случае пентхауса в CitySpire, пентхаус в Pierre Hotel - это три этажа, сочетающих в своем оформлении современный дизайн и те признаки роскоши, что весь отель хранит с 1930-х годов.

6. Согласитесь, такая цена оправданна, когда у тебя 16 спален, шесть ванных комнат, четыре кухни и четыре камина - устроившись перед любым из них в кресле, можно ощутить себя настоящим аристократом. Если вам все еще кажется, что игра не стоит свеч, то это только потому, что вы не слышали про шведскую сауну и захватывающую дух панораму Центрального парка, Гудзона и Ист-Ривера.

7. One Hyde Park Penthouse

Город: Лондон

Цена: 200 миллионов долларов

Первенство Нью-Йорка по количеству пентхаусов неоспоримо, но в поисках самого дорогого элитного жилья мы отправляемся в другой мегаполис - Лондон. Резиденция One Hyde Park включает не один, а целых четыре высотки, каждую из которых венчает свой спаренный пентхаус. Условия в каждом типовые: почти 1600 квадратных метров с пятью спальнями, двумя кабинетами, спортзалом и круглосуточной прислугой.

8. Опции в виде персонального подземного маршрута до ресторана Heston Blumental и комнаты для дегустации вин воспринимаются как само собой разумеющееся. Имея все это, хочется чувствовать себя в безопасности, и таковую более чем способен обеспечить британский спецназ из Особой воздушной службы вообще и пуленепробиваемые стекла в частности.

9. Sky Penthouse

Город: Монако

Цена: 387 миллионов долларов

Если вы владеете ключами от этого пентхауса, вас автоматически принимают за человека, имеющего отношение к королевскому роду или транснациональному бизнесу - представителей и того и другого наблюдается в Монако в изобилии. Почти 400 миллионов долларов - это не просто самая дорогая квартира, а в принципе одна из самых дорогих недвижимостей мира. Из окна вам откроются яркие виды на пляж Ларвотто, Лигурийское море (в берегах которого, надо полагать, стоит ваша яхта) и сам Монако - весь как на ладони. Также в пентхаусе имеются шесть спален с лоджиями, откуда видно Средиземное море.

10. Теперь переведите взгляд на крышу и вздрогните - это волны адреналина охватили вас при одной только мысли о том, как вы съезжаете с горки в этот огромный прозрачный - почти невидимый - бассейн! Но всегда настает момент, когда пора вспомнить, что вы владеете 3000 квадратных метров жилья из мрамора, бронзы и дерева, где проводите очередную вечеринку - больше по инерции, чем ради удовольствия. Но что поделать - таковы будни небожителя.

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