В Азербайджане нет достаточного количества отелей. В ближайшие годы число туристов, которые посетят страну, увеличится. Поэтому необходимо также увеличить количество отелей.

Об этом во время выступления на II Генассамблее Ассоциаций отелей сказал президент Ассоциации Мартин Кляйнман, передает Day.Az со ссылкой на.

По его словам, в Баку больше четырех- и пятизвездочных отелей по сравнению с регионами Азербайджана. Чтобы туристы могли разместиться в отелях соответственно своему бюджету, необходимо скорректировать эту сферу. Кляйман добавил, что также немаловажно строительство отелей в горных местностях.

"В некоторых горных местностях уже есть такие отели. В основном они предназначены для любителей лыжного спорта и носят сезонный характер. Наша цель заключается в том, чтобы эти отели не были сезонными, чтобы они принимали туристов круглый год. В Азербайджане есть такие красивые места, куда практически не ступала нога человека. Эти места привлекают туристов. Поэтому необходимо рассматривать возможность строительства отелей именно в таких местах", - сказал Мартин Кляйман.