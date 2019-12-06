Туристы назвали лучшие страны для встречи Нового года
Путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, назвали лучшие страны для встречи Нового года. Об этом сообщает OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Специалисты сервиса провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что более половины (56 процентов) хотя бы раз встречали этот праздник за границей. Из них 64 процента сказали, что они остались довольны каникулами и испытали незабываемые эмоции.
Треть путешественников отметила гостеприимство местных жителей, четверть (26 процентов) - впечатлились местными традициями, столько же - остались довольны программой праздничных мероприятий. А девять процентов рассказали, что смогли отдохнуть дешевле, чем планировали.
Половина отмечавших Новый год за рубежом выбирали теплые страны. Самое популярное место для январских каникул - Таиланд, его назвали 27,4 процента пользователей. На второй и третьей строке в списке самых востребованных стран - Италия и Германия (по девять процентов). На четвертой - Египет.
Респонденты младше 25 лет обычно проводят праздничные каникулы в Европе: они выбирают Португалию, Францию, Чехию.
Путешественники в возрасте от 25 до 40 лет предпочитают Таиланд, Вьетнам и Италию.
Туристы, которым от 40 до 60 лет, чаще всего встречают Новый год в Таиланде, Германии, Египте и Белоруссии, сообщают эксперты.
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