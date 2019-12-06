Путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, назвали лучшие страны для встречи Нового года. Об этом сообщает OneTwoTrip, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Специалисты сервиса провели исследование среди 1440 пользователей и выяснили, что более половины (56 процентов) хотя бы раз встречали этот праздник за границей. Из них 64 процента сказали, что они остались довольны каникулами и испытали незабываемые эмоции.

Треть путешественников отметила гостеприимство местных жителей, четверть (26 процентов) - впечатлились местными традициями, столько же - остались довольны программой праздничных мероприятий. А девять процентов рассказали, что смогли отдохнуть дешевле, чем планировали.

Половина отмечавших Новый год за рубежом выбирали теплые страны. Самое популярное место для январских каникул - Таиланд, его назвали 27,4 процента пользователей. На второй и третьей строке в списке самых востребованных стран - Италия и Германия (по девять процентов). На четвертой - Египет.

Респонденты младше 25 лет обычно проводят праздничные каникулы в Европе: они выбирают Португалию, Францию, Чехию.

Путешественники в возрасте от 25 до 40 лет предпочитают Таиланд, Вьетнам и Италию.

Туристы, которым от 40 до 60 лет, чаще всего встречают Новый год в Таиланде, Германии, Египте и Белоруссии, сообщают эксперты.