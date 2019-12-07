Внутри таинственного французского особняка, который 20 лет стоит заброшенным
Великолепный особняк в регионе Нор-Па-де-Кале, который больше 20 лет стоит заброшенным, выставлен на продажу за 115 тысяч евро (около 8 миллионов рублей). Судя по фотографиям, мебель и прочая обстановка сохранились в идеальном состоянии, как и следы человеческого присутствия: мыло, тапочки и документы.
Загадка, почему дом оставили, не забрав с собой никаких вещей, до сих пор остается нераскрытой. Фотограф, автор этих снимков, случайно услышал от знакомого об этом доме, и ему стало любопытно. Он отправился в путь, чтобы своими глазами увидеть таинственный дом.
Приехав туда, фотограф не был уверен, стоит ли входить внутрь, ведь окна и двери казались надежно закрытыми, а он не хотел ничего ломать. Однако, когда он еще раз обогнул особняк, ему повезло и он вошел. Фотографу показалось, что, шагнув за порог, он оказался в прошлом.
В гостиной стоит пианино с открытым клапом (крышка клавиатуры) и нотами. Как будто кто-то только что вышел из комнаты.
Над пианино - портреты детей и пейзаж.
В одной из спален так и остались туфли и сумочка, а на кровати разложены фотографии и какие-то документы.
Семья, которой принадлежал дом, была достаточно обеспеченной, чтобы любовно украсить его люстрами, бра и картинами.
На стене в кухне висит календарь 1998 года, проливающий свет хотя бы на вопрос, как давно дом стоит заброшенным.
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