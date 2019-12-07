Великолепный особняк в регионе Нор-Па-де-Кале, который больше 20 лет стоит заброшенным, выставлен на продажу за 115 тысяч евро (около 8 миллионов рублей). Судя по фотографиям, мебель и прочая обстановка сохранились в идеальном состоянии, как и следы человеческого присутствия: мыло, тапочки и документы.

Загадка, почему дом оставили, не забрав с собой никаких вещей, до сих пор остается нераскрытой. Фотограф, автор этих снимков, случайно услышал от знакомого об этом доме, и ему стало любопытно. Он отправился в путь, чтобы своими глазами увидеть таинственный дом.

Приехав туда, фотограф не был уверен, стоит ли входить внутрь, ведь окна и двери казались надежно закрытыми, а он не хотел ничего ломать. Однако, когда он еще раз обогнул особняк, ему повезло и он вошел. Фотографу показалось, что, шагнув за порог, он оказался в прошлом.

Дом был обнаружен в сельских угодьях Франции.

В гостиной стоит пианино с открытым клапом (крышка клавиатуры) и нотами. Как будто кто-то только что вышел из комнаты.

Одна из спален в розовых тонах.

Над пианино - портреты детей и пейзаж. Лестница на второй этаж. В холле дома можно заметить вешалку, на которой висят пальто. Старый телевизор в углу одной из комнат и слегка потрепанные занавески. В одной из спален так и остались туфли и сумочка, а на кровати разложены фотографии и какие-то документы. Фотограф был несказанно удивлен обстановкой. Плитка в ванной немного пострадала от времени. И снова оставленная женская обувь. На полочке под зеркалом - косметика и духи. Интерьеры особняка говорят об эклектичном вкусе человека, который оставил этот дом много лет назад. Конечно, не для всех помещений 20 лет прошли бесследно - в одной из комнат дыра в потолке. Семья, которой принадлежал дом, была достаточно обеспеченной, чтобы любовно украсить его люстрами, бра и картинами. На стене в кухне висит календарь 1998 года, проливающий свет хотя бы на вопрос, как давно дом стоит заброшенным. Старая шляпа и шарфы на вешалке, как и весь дом, молчаливо ждут, когда же вернутся их хозяева.

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