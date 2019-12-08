Всем известна туристическая информация об известных исторических местах. Скучно, так ведь? Недавно читатели одного из популярных сайтов получили задание накопать какие-нибудь странные, неожиданные и явно нескучные факты о достопримечательностях, давно известных каждому. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям, раскрытые ими малоизвестные факты о всемирно известных достопримечательностях.

Великий сфинкс на плато Гиза в Египте был по плечи засыпан песками как минимум с 14 века до нашей эры. Он был окончательно раскопан только в 1936 году.

В 2017 году ученые, используя новые технологии визуализации, открыли огромную 30-метровую нишу внутри Великой пирамиды в Гизе. Они планируют отправить туда миниатюрных роботов, чтобы побольше узнать об этой интригующей "пустоте" и раскрыть секреты, которые она может таить.

Фонтан "Падший ангел" в Мадриде, представляющий собой статую Люцифера, низвергнутого с небес, "случайно" оказался на отметке 666 метров над уровнем моря.

В шестидесятые годы прошлого столетия храм Абу-Симбел в Египте был разрезан на блоки и перенесен примерно на 200 метров, а затем снова собран. Это было сделано, чтобы спасти памятник от затопления при строительстве Асуанской плотины.

В 1814 году в ходе войны за независимость США британские войска вели огонь по Белому дому. Еще и сейчас там можно увидеть следы пожара 200-летней давности.

"Здание вертикальной сборки" НАСА на мысе Канаверал, предназначенное для окончательной сборки космических кораблей и ракет-носителей, настолько огромное, что имеет свою особую погоду. Во влажные дни у потолка образуются настоящие дождевые облака.

Листовой металл, из которого была изготовлена оригинальная надпись "HOLLYWOOD" на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, Калифорния, ржавел на складе, пока художник Билл Мак не купил его в 2007 году. Он восстановил букву Н, а остальной материал использовал для серии портретов кинозвезд.

Местные жители постоянно таскают кирпичи из Великой китайской стены. Они используют их для строительства или продают на деревенских рынках за несколько долларов.

Базилика Святого Петра в Риме была построена за счет продажи индульгенций, особых грамот о прощении грехов, которые священники выдавали покаявшимся верующим за плату.

Одна из грандиозных фигур, украшающих Вашингтонский национальный собор, представляет собой шлем главного персонажа первых "Звездных войн" Дарта Вейдера.

После успешной реставрации Падающей башни в итальянской Пизе, которая длилась более десяти лет и была призвана спасти всемирно известный исторический памятник от обрушения, здание снова заняло то же положение, в каком оно находилось в 1838 году. Ожидается, что оно так простоит еще, по крайней мере, 200 лет.

Самая низкая точка Соединенных Штатов, Долина смерти, находится всего в часе езды от самой высокой точки страны. Гора Уитни высотой 4418 метров над уровнем моря находится в том же округе, что и Долина смерти.

На вершине горы Эверест имеется мобильная связь 3Gи 4G.

В здании Верховного Суда США имеется собственная баскетбольная площадка, расположенная этажом выше зала суда. Поскольку в английском языке слово "court" означает и "суд" и спортивный корт, местные юмористы называют эту площадку "Наивысшим кортом".

На японском острове Ицукусима запрещено рожать детей и умирать. Такая мера призвана сохранить святость Храма, синтоистского святилища, давшего свое имя острову.

Точность лондонского Биг-Бена достигается за счет британских пенни, причем в буквальном смысле слова. Чтобы обеспечить правильность хода, монетки устанавливаются на верхушке маятника, что влияет на длину его хода и периодичность колебаний. Добавление или удаление одного пенни меняет скорость хода часов на 0,4 секунды в сутки.

В 1967 году было принято решение о замене Лондонского моста, поскольку он погружался в воду примерно на дюйм (около 2,5 сантиметров) каждые восемь лет. Популярная песня "Лондонский мост падает" оказалась пророческой. Мост был приобретен американским предпринимателем Робертом МакКалохом за 2,46 миллиона долларов, перевезен и установлен в Лейк-Хавасу-Сити, штат Аризона.

В 1923 году один археолог обнаружил под всемирно известным Стоунхенджем бутылку портвейна. Ее оставил другой археолог в 1802 году, приложив записку с приветствием будущим "землекопам".

Площадь Торре-Арджентина, на которой был убит Юлий Цезарь... теперь служит "заповедником" для сотни бродячих кошек.

Эйфелева башня в Париже окрашена в три разных оттенка. С целью противостоять эффекту атмосферной перспективы парижского неба, верхняя часть башни выкрашена в более светлый золотистый цвет, а нижняя - в более темный.

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