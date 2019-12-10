Первый чартерный рейс из Великобритании прибудет на Шарм-эш-Шейх после четырехлетнего запрета в конце декабря, массово британские туристы полетят на этот курорт с середины февраля, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В Египте пытаются показать, что все вопросы безопасности решены. Губернатор Южного Синая Халед Фуда провел первую встречу с представителями МИД Великобритании, где рассказал о том, как охраняют курорт.

Как сообщают египетские СМИ, Фуда сказал, что вдоль побережья курсируют морские патрули пограничников. Хватает нарядов полиции и в городе. Ведется круглосуточное наблюдение в основных туристических местах. В сезон во всех курортных зонах будет удвоено количество полицейских патрулей с собаками.

Всем отелям Шарм-эш-Шейха дано указание министерства туризма "подтянуть" сервис и быть готовыми к проверке. Возобновил работу инспекционный комитет по работе гостиниц: его представители в ноябре проверили все отели курорта. Нарушения были, но какие именно - в египетской прессе не сообщается.

На исправление недостатков отельерам Южного Синая дали два месяца.

До конца декабря во всех гостиницах курорта пройдут тренинги всего персонала. Также отелям дано предписание завершить установку камер наблюдения по внешним и внутренним периметрам, чтобы были видны номера въезжающих на территорию автомобилей, а также во время остановки транспорта перед въездом можно было различить лицо водителя и пассажиров.

По оценкам египетских экспертов, в 2020 году британский турпоток в Египет составит около миллиона туристов.