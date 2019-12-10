Открыть для себя потрясающие места на карте мира можно не только путешествуя в компании, но и в одиночку. Далеким от подобного отдыха туристам идея кажется безумной, но это только на первый взгляд. На деле же соло-путешествия имеют уйму преимуществ, начиная от того, что вам не придется постоянно кого-то ждать или подстраиваться и заканчивая отсутствием необходимости идти на компромиссы.

Будет ли путешествие скучным или увлекательным зависит только от вас. Свобода в планах и действиях предоставляет практически безграничный простор для поиска новых впечатлений. Однако, каким бы насыщенным не был ваш план, он будет совершенно бесполезен, если изначально неправильно выбрать направление. Конечно, уехать одному можно в любую точку Земли, но чтобы отдых прошел во всех отношениях замечательно, лучше выбрать такую локацию, где никто не помешают вашему уединению, но при этом вам будет чем заняться.

Эти 11 островов по праву можно назвать настоящими мекками любителей соло-путешествий.

1. Йост-Ван-Дейк, Виргинские острова

Нетронутая природа и малолюдные пляжи острова словно было созданы для путешествующих в одиночку. Пролеживание боков на пляже можно разнообразить дайвингом, сноркелингом, яхтингом и рыбалкой или знакомством с дикими обитателями - на острове живут эндемичные виды черепах и птиц.

2. Пхи-Пхи, Таиланд

Здесь не устраивают ни катаний на слонах, ни эротических шоу. Вместо этого отдыхающим предлагают необычные ландшафты, первозданную природу и отсутствие толп туристов на пляжах, причем можно найти как уединенные места без всякой инфраструктуры, так и тусовочные пляжи с множеством баров. Исследовать прибрежные воды острова можно на каяке, вечером лучше всего отправиться в один из баров, где каждый вечер проходят огненные шоу.

3. Исландия

Исландию обычно выбирают либо настоящие искатели приключений, либо романтики. Но и тех, и других здесь не так уж и много, так что никто не нарушит ваш отпуск в одиночестве. Природное разнообразие островного государства открывает массу возможностей для самых разных форм активного отдыха. Сафари на джипах, рафтинг, каякинг, дайвинг, рыбалка - здесь каждый найдет развлечение по душе. Получив свою порцию адреналина, можно отправляться слушать трели птиц, разглядывать тупиков или просто остаться "отмокать" в термальных водах спа-курорта "Голубая Лагуна".

4. Бали, Индонезия

Это самый популярный индонезийский курорт, поэтому здесь всегда многолюдно, но количество древних храмов и нетронутых уголков природы позволяет найти каждому уединение и покой. Главные достопримечательности острова - первозданные ландшафты, тропические леса и бескрайние пляжи, практически на каждом из которых функционируют серф-школы.

5. Ямайка

Остров в сердце Карибского моря даже в холодные месяцы года встречает температурой не ниже 23 ºC. Пляжный отдых здесь вполне гармонично уживается с активным. Когда вам надоест лежать на пляже, попивая холодный мохито, можно отправиться на экскурсию на плантации сахарного тростника, сафари по джунглям, посетить фабрики рома или же заняться рафтингом, дайвингом или гольфом.

6. Ки-Уэст, Флорида

Самой южной точке США достался тропический климат с температурой около 30 °C. Здесь не так уж много пляжей, и то, по большей части, они все искусственные. Их недостаток компенсирует атмосфера острова и его архитектура: из окон доносится латинская музыка, а на центральных улицах до сих пор сохранились исторические деревянные здания, в которых расположились бары и рестораны. Остров идеально подходит для того, чтобы исследовать его в одиночку, взяв напрокат скутер или велосипед.

7. Миконос, Греция

Про Миконос говорят, что это остров, который никогда не спит. Так что если вы любитель развлекаться 24 часа в сутки - вам сюда. Скоротать время между грандиозными вечеринками можно за осмотром старинных церквей, экспонатов Археологического или Морского музеев, или же занявшись дайвингом, серфингом или устроившись загорать на одном из пляжей.

8. Нассау, Багамские острова

Остров славится живописными пейзажами, песчаными пляжами и кристально чистой водой. На территории острова сохранилось множество фортов, в том числе самая большая крепость на Багамах - Форт Шарлотты, построенный в 1788 году. Всевозможных баров, ресторанов и спортивных комплексов здесь и вовсе не счесть. А на острове Парадайз, у самого побережья Нассау, располагается крупнейшее казино Багамских островов - "Атлантис".

9. Оаху, Гавайи

Третий по величине среди Гавайских островов, Оаху располагает 3 подводными парками и километрами белоснежных пляжей. С наступлением темноты можно с головой погрузиться в ночную жизнь Гонолулу, а днем окунуться в мир удивительной природы. Помимо всего прочего, это рай для серферов, кайтеров и видсерферов, и одно из немногих мест в мире, где можно увидеть волны высотой с 5-этажный дом.

В прибрежной части острова располагается череда мелких коралловых рифов с мелководными лагунами, а на самом острове - более 30 белоснежных пляжей с чистейшей водой. Своих гостей остров встречает палящим солнцем и колониальной архитектурой. К услугам туристов предлагается виндсерфинг, кайтсерфинг, каяк, дайвинг, прогулки на катерах и парусниках, сафари по джунглям - так что будьте уверены, скучать здесь не придется!

11. Южный остров, Новая Зеландия

Многие из зданий местных городов сохранили неповторимый колорит построек 19 века. Но ехать в такую даль стоит не только ради не него: на острове расположено несколько национальных парков, живописных пешеходных маршрутов, а также столица экстремального туризма город Квинстаун. Активный отдых лучше всего совмещать с прогулками по заповедникам с уникальной девственной природой.

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