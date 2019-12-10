Самолет, взмывающий над взлетно-посадочной полосой аэропорта, - впечатляющее зрелище, но вряд ли этим кого-то удивишь. Сотни самолетов, взлетающих одновременно, - это уже гораздо интереснее. Фотограф из Лос-Анджелеса Майк Келли создал серию снимков Airportraits, и на это ему понадобилось два года. Он снимал вылетающие и прилетающие самолеты в 18 аэропортах мира. После этого он скомпилировал изображения, чтобы получить удивительные снимки. Они напоминают нам о том, насколько на самом деле загружено небо над городами.

"Источником вдохновения для этих снимков стала простая вещь. После первой фотографии "Турбулентность от воздушных следов" (Wake Turbulence), сделанной в аэропорту Лос-Анджелеса (LAX), я понял, что нужно сделать еще, учитывая огромный успех первоначального снимка. В мире куча удивительных аэропортов, авиалиний и самолетов, которые мне надо было фотографировать, поэтому я разработал план, чтобы запечатлеть их как можно больше. С тех пор я помешан на самолетах, путешествиях и новых местах. К тому же это был отличный повод, чтобы вытащить меня немного из зоны комфорта", - рассказывает фотограф.

Аэропорт Лос-Анджелеса (LAX). Этот снимок был сделан с пляжа Доквейлер непосредственно под траекторией вылетающих рейсов между пятью и семью часами вечера, как раз когда лучи заходящего солнца освещают нижнюю часть фюзеляжа.

Международный аэропорт Дубая. На заднем плане видно самое высокое здание в мире - Бурдж-Халифу. Снимок сделан между шестью и восемью часами утра, когда наступает час пик для вылетов по всем направлениям.

Аэропорт Лос-Анджелеса, "Турбулентность от воздушного следа". Это первоначальный снимок, который стал экспериментальной проверкой концепции фотопроека. Снимок оказался очень успешным и убедил фотографа расширить проект до глобального. На фотографии - вылеты с южной ВПП аэропорта Лос-Анджелеса за один день, хотя некоторые самолеты пришлось удалить: вряд ли зрителю нужно разглядывать все 84 "Боинга-737".

Аэропорт Хитроу в Лондоне. Этот снимок сделан во время пика утренних посадок в лондонском аэропорту Хитроу. Рейсы из Азии и Северной Америки идут на посадку в одном из самых загруженных аэропортов мира.

Аэропорт Цюриха. Из-за сложной системы борьбы с шумом аэропорт Цюриха использует взлетно-посадочные полосы, направленные в разные стороны, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому получилась очень интересная фотография, на которой авиапотоки сочетаются с идиллической швейцарской природой, окружающей аэропорт.

Амстердамский Схипхол. Аэропорт Амстердама Схипхол окружен типичными для Нидерландов каналами и зелеными лугами. Штормовая погода обеспечила интересный фон для этого снимка.

Аэропорт Мюнхена. Этот снимок сделан на краю взлетно-посадочной полосы. На нем самолеты приземляются в конце утреннего часа пик.

Лондонский Хитроу. Чтобы сделать эти снимки, понадобилось трижды съездить в Лондон. Погода там суровая. Было очень сложно поймать целый день ясного неба, и, хотя в день, когда был сделан этот снимок, на небе были облака, фотографу повезло: небо не заволокло тучами и дождя тоже не было. По словам автора, это один из самых его любимых снимков в серии.

Франкфурт-на-Майне. Этот снимок был сделан в июле 2015 года, когда в Европе бушевали грозы. На фото видно, что один из самолетов уходит на второй круг.

Дубай. Самолеты взлетают с полосы 30R аэропорта DXB на фоне мрачных облаков, сгустившихся над соседним городом Шарджа.

Токио Ханеда. Снимок сделан с рыбацкой лодки в бухте Токио. Для фотографа этот снимок стал большой головной болью с точки зрения логистики: нужно было подгадать идеальную погоду и ветер. Используя длинный телеобъектив, Майк смог заснять легендарную гору Фудзи за аэропортом, несмотря на то, что она находится более чем в ста километрах от места съемки.

Амстердамский Схипхол. Фермерское поле на переднем плане добавило желтого и создало приятный контраст голубому небу и вылетающим самолетам преимущественно авиакомпании KLM.

Международный аэропорт Окленда. Аэропорт Окленда окружен удивительным пейзажем, и здесь не обошлось без фермерских лугов.

Сиднейский аэропорт имени Кингсфорда Смита. Самолеты взлетают над заливом Ботани и центральным деловым районом Сиднея.

Аэропорт Мюнхена. Наблюдение за самолетами в Европе очень популярно, особенно в качестве семейного времяпрепровождения. Когда аэропорт находится в таком живописном месте, почему бы и не понаблюдать за удивительными воздушными судами в действии?

Аэропорт Сан-Паулу Гуарульюс.

Лондонский Хитроу. Отец и сын наблюдают за самолетами.