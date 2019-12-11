Северо-Шотландское нагорье или Шотландское высокогорье, известное также, как Хайленд, планирует к 2021 году ввести туристический налог в размере одного фунта за ночь. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Daily Mail.

Совет Хайленда поддержал эту идею после того, как выяснилось, что таким образом можно привлекать до 10 миллионов фунтов стерлингов в год.

Эти средства планируется направить на развитие инфраструктуры и услуг региона. В прошлом году на заседании комитета по туризму выяснилось, что некоторые путешественники откладывают посещение Шотландского высокогорья, так как они вынуждены там "ходить в туалет за кусты".

Высокогорный регион известен своей живописной красотой, а туризм является его наиболее важной отраслью, обеспечивающей 25 тысяч рабочих мест. По данным совета, в 2018 году в этот район прибыли 6,5 миллиона гостей.

Здесь находятся такие достопримечательности, как озеро Лох-Несс, гора Бен-Невис, залив Мори-Ферт, самый северный город Великобритании Инвернесс и остров Скай.