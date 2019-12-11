Вряд ли законопослушным гражданам придет на ум вывозить из других стран наркотики, оружие, боеприпасы. Это не вызывает сомнений, но попасть на огромный штраф или даже угодить за решетку можно, прихватив с собой из отпуска, казалось бы, безобидный сувенир - ракушку с пляжа или семена пальмы.

АЗЕРТАДЖ со ссылкой на РИА Новости расскажет, как привезти из путешествия только хорошие воспоминания и легальные сувениры.

Странные запреты

В каждой стране свои особенности и ограничения. В целом надо быть аккуратными, если вы собираетесь везти с собой табак, антиквариат и культурные ценности. Из многих стран нельзя вывозить растения и животных, а также чучела, шкуры. Обязательно надо сохранять чеки из магазинов, это часто помогает на таможне.

"Самый главный совет - никогда не брать у незнакомых людей вещи, которые они просят перевезти, передать кому-нибудь", - говорит Ирина Доценко, юрист, специализирующийся на вопросах турбизнеса.

Тем не менее, некоторые законы могут оказаться неприятным сюрпризом для путешественников.

В тюрьму за камушек

Одно из самых популярных туристических направлений - Турция. Многие там бывали, проблем на границе, как правило, не возникает. Но не все так просто: есть ограничение на общую стоимость вывозимых из страны сувениров - тысяча долларов.

Запрет на вывоз предметов старины и археологических артефактов распространяется не только на купленные у мастеров или в антикварной лавке вещи, но и на найденные на пляже. Санкции - от четырех до шести лет заключения.

Еще из Турции нельзя вывозить кораллы, ракушки, сигары и табак (кроме кальянного).

Из Египта тоже запрещается вывозить ракушки, кораллы (если они куплены в магазине, нужно сохранить чек), антиквариат и золото на сумму больше трех тысяч долларов.

В Тунисе, помимо исторических предметов и антиквариата, под запрет попадают пальмовое дерево и изделия из него, хна.

Животных не трогать

Не стоит также пытаться пронести через границу представителей дикой природы, находящихся под угрозой вымирания, изделия из слоновой кости, черепахового панциря, раковин, шкуры тигров и кораллов.

Кроме того, из Таиланда запрещено вывозить золотые слитки, драгоценные камни, платиновые украшения, марки и антиквариат без соответствующей лицензии.

На индийской границе гарантированы неприятности, если в багаже найдут кожу рептилий и шкуры диких животных, не говоря о них самих. А также антиквариат возрастом больше ста лет и старинные монеты.

Ювелирные украшения можно взять с собой, но на сумму не более двух тысяч рупий. А местную валюту лучше всю потратить до отъезда.

Из Шри-Ланки запрещен вывоз антиквариата, редких книг, манускриптов на пальмовых листьях, животных, растений (свыше 450 видов), изделий из слоновой кости, коллекций монет и марок, необработанных драгоценных и полудрагоценных камней, чая (более двух килограммов).

Раскопки - археологам

И в Греции, и на Кипре трепетно относятся к историческим артефактам, в том числе камням с археологических раскопок. С копиями античных работ проблем возникнуть не должно, но при покупке сувениров, а также ювелирных изделий эксперты советуют всегда сохранять чеки.

Нельзя вывозить предметы, найденные на берегу или на дне моря, даже банальные ракушки. На Кипре действуют ограничения на вывоз предметов, содержащих золото, платину или более 25 процентов серебра по весу, алмазов, драгоценных и полудрагоценных камней.

В Италии к антиквариату автоматически причисляются предметы, которым больше ста лет. Чтобы их взять с собой, надо получить разрешение в Министерстве культуры.

Контрафакт не брать

В Таможенном кодексе Франции есть одна особенность: вывозить из страны (и ввозить тоже) нельзя контрафактные товары, особенно подделки под французские бренды. Считается, что покупатель таких товаров подрывает промышленный и технологический потенциал Франции, а за это предусмотрен штраф.

Из Финляндии запрещено вывозить предметы старше 50 лет, представляющие историческую и художественную ценность.

Все молочные продукты (в том числе сыр), мясо и масло весом больше 500 граммов при выезде из Швейцарии нужно декларировать.

Таможенные правила на Кубе довольно жесткие. Нельзя вывозить не только имеющие историческую ценность артефакты, книги и документы, но и морские раковины, кораллы (черные и белые), драгоценные металлы, кору и древесину ценных пород деревьев, перья экзотических птиц. Если покупаете изделия из крокодиловой кожи или драгоценных металлов, просите в магазине лицензию на вывоз.

В Доминикане под таможенным запретом некоторые виды орхидей и сердцевина пальмового дерева, исторически значимые предметы, в том числе найденные на дне моря.

На Сейшельских островах следят за тем, чтобы туристы не прихватили в качестве сувенира необработанный орех коко-де-мер.

Можно взять с собой только обработанный орех, приобретенный в лицензированных точках продаж с обязательным чеком, акцизной маркой и разрешением на вывоз от департамента по охране окружающей среды.