Мальта занимает всего 316 кв.км и является одной из самых маленьких, но в то же время одной из самых густонаселенных стран в мире. Это небольшой архипелаг в Средиземном море, состоящий из семи островов.

Мальтийская столица Валлетта, площадью всего в 0,55 кв.км, является самой маленькой столицей Евросоюза. Однако несмотря на свой размер, Мальта может похвастаться огромным количеством как природных, так и исторических достопримечательностей, что делает ее одним из главных пунктов назначения для туристов всего мира.

Предлагаем вашему вниманию 25 причин посетить эту страну и столько же потрясающих фотографий, раскрывающих всю красоту волшебной Мальты.

1. Залив Гайн Туффьеха славится своим красным пляжем, девственно чистой атмосферой, мелким песком и идеальными закатами. Он окружен густой растительность - здесь растет гребенщик, критмум и акация. Сами мальтийцы любят это место, впрочем, как и туристы.

На юго-западе острова Гоцо находится город Ксленди - один из самых популярных пунктов назначения туристов. В силуэте города особенно выделяется наблюдательная башня 1650 года, а сам Ксленди окружен огромными известняковыми утесами, с которых открывается потрясающий вид на город и одноименный залив.

Виктория - столица Гоцо, здесь проживает почти 7000 человек, это крупнейший город на острове. В самом сердце Виктории лежит Цитадель, которая была центром активной жизни острова со времен неолита. Цитадель была первым укреплением в Бронзовом веке около 1500 лет до н.э. Кстати, это строение входит в список объектов будущего Всемирного наследия ЮНЕСКО.

4. Дайвинг с исследованием обломков кораблей.

Мальта - отличное место для дайвинга. Помимо специально затопленных кораблей, ушедших под воду около 10 лет назад, вы можете найти несколько исторических обломков кораблей и самолетов для начинающих и более продвинутых дайверов. Самые популярные места для дайвинга находятся в местах, где затонул буксир и нефтевоз в Циркевве, танкер в Цюрриге или бомбардировщик Бленхейм.

Находящийся на побережье к северу от столицы страны город Сент-Джулианс является центром ночной жизни Мальты. Его район Пейсвиль славится своими многочисленными барами и ночными клубами, которые каждый год привлекают тысячи посетителей. В городе также есть единственный на Мальте небоскреб высотой в 98 м - Бизнец-центр Портомасо.

6. Пещера Калипсо.

Эта пещера находится на острове Гоцо и выходит на залив Рамла-Бей. Она имеет отношение к "Одиссее" Гомера. Нимфа Калипсо якобы жила в этой пещере, и именно здесь она развлекала Улисса семь лет, прежде чем он возобновил свое путешествие. Считается, что пещера - это сложный лабиринт, который в некоторых местах тянется до уровня моря, но каменные валуны блокируют путь вниз.

7. Деревня Попай.

Деревня Попай - это группа сельских деревянных строений, которые находятся в 3 км от города Меллиеха. Ее построили как декорации к фильму "Попай" компании Paramount Pictures и Walt Disney Productions с Робином Уильямсом в главной роли. Сегодня она открыта для посещения в качестве музея на свежем воздухе и семейного развлекательного комплекса.

8. Внутреннее море.

Это лагуна морской воды на острове Гоцо, которая связана со Средиземным морем через узкую природную арку. В безветренные дни через туннель могут пройти рыбацкие и туристические суда. Это также очень популярное место для дайвинга.

Население Валлетты - всего 6.675 человек, это самая маленькая и вторая самая южная столица Евросоюза. Городские улочки могут похвастаться одними из самых красивых в мире сооружений, церквей и дворцов. В старом городском центре полно исторических мест, статуй, ниш, фонтанчиков, крошечных магазинчиков и потрясающих кафешек. На главных бульварах Валлетты находятся более крупные магазины международных брендов музыки, моды, украшений и многого другого. Валлетта была официально названа объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1980 году.

10. Солончаки Марсалфорн.

Они находятся на северо-восточном побережье Гоцо, это самый популярный туристический курорт на острове. Здесь много отелей, ресторанов, баров и пляжей. Помимо отличных мест для купания и дайвинга, этот прибрежный городок также славится своими многочисленными солончаками.

11. Утесы Дингли.

При высоте около 250 метров над уровнем моря утесы Дингли могут по праву называться самой высокой точкой Мальтийских островов. Они находятся в одноименной деревушке на западном побережье Мальты. С них открываются захватывающие дух виды на небольшие террасные поля внизу, открытое море и Фильфла - маленький ненаселенный островок напротив.

12. Мальтийский карнавал.

Его проводят на неделе перед началом Великого поста. Карнавал является важной частью мальтийской культуры вот уже 500 лет. Обычно здесь проводится множество маскарадов и конкурсов на самый лучший костюм и самую гротескную маску, а также роскошные ночные гуляния и красочные парады с подвижными декорациями и марширующими оркестрами.

13. Пляж Рамла.

Пляж находится на дне богатой и плодородной долины на северной стороне острова Гоцо. Это самый большой и популярный пляж острова. Он знаменит своим золотисто-красноватым песком, отличающим его от остальных пляжей Гоцо и Мальты. Пляж окружен холмами и живописными виноградниками и фруктовыми садами, принадлежащими местным фермерам.

Город Моста находится в самом центре главного острова, это один из самых густонаселенных мальтийских городов. Главная достопримечательность - Ротонда, огромная круглая церковь с третьим по величине независимым куполом. В апреле 1942 года церковь чуть не уничтожили. Немецкая бомба упала на купол церкви, но так и не взорвалась. Детонатор сняли, а копия бомбы теперь выставлена в самом соборе.

15. Голубая лагуна.

Вклинившись между островами Комино и Коминотто, Голубая лагуна является одним из самых популярных мест в стране. Она славится своими невероятно чистыми и прозрачными водами, в которых виден чистый белый песок на дне этой части Средиземного моря. Это идеальное место для купания, сноркелинга, скуба-дайвинга или просто отдыха на пляже.

16. Форт Ринелла.

Это викторианское укрепление, сооруженное в период между 1878 и 1886 гг. Форт построили всего для одной 100-тонной пушки Армстронг: нарезной дульнозарядной пушки 450 мм. Пушка все еще работает, правда, стреляет только на 5 мая. Фонд мальтийского наследия восстанавливает форт, который служит музеем и сейчас открыт для посещения.

17. Лазурное окно.

Лазурное окно - главная природная достопримечательность Гоцо. Эта известняковая естественная арка также появилась в нескольких фильмах, например, в "Битве титанов" или в знаменитом сериале "Игра престолов". К сожалению, арка понемногу разрушается, т.к. нижние камни откалываются. Ученые утверждают, что арка полностью рухнет уже через несколько лет.

18. Остров MTV.

Ежегодное музыкальное событие Остров MTV на Мальте - это уникальная возможность для молодежи со всей Европы побывать на концертах одних из лучших музыкантов мира совершенно бесплатно. На прошлых мероприятиях выступали такие знаменитости, как Леди Гага, Black Eyed Peas, One Republic, Maroon 5, Эйкон, Энрике Иглесиас, Дэвид Гетта, Snoop Dogg, Флоу Райда, Нелли Фуртадо, LMFAO, Afrojack, Джесси Джей, Рита Ора и Rudimental.

19. Пещеры Санта-Мария.

Мальта - популярное место среди дайверов. Ее побережье может похвастаться отличными местами для дайвинга, а также сноркелинга. Пещеры Санта-Мария находятся на северной стороне острова Комино и считаются одним из лучших мест для исследования богатой морской жизни страны.

Некогда тихая рыбацкая деревушка, сегодня Слима - это крупный коммерческий и жилой район на северо-восточном побережье Мальты. Его население - 17 000 человек, это один из крупнейших городов в стране. В Слиме есть несколько внушительных католических церквей и исторических зданий периода, когда Мальта находилась под контролем Британии.

Базилика Девы Марии Та'Пину находится неподалеку от деревни Арб. Это национальный храм и самое важное и посещаемое религиозное место на острове Гоцо. Храм осветили в 1932 году. Помимо базилики, здесь находится Путь Креста с многочисленными мраморными скульптурами и статуями.

22. Мальтийский дельфинарий.

Дельфинарий находится рядом с морем и прекрасно сочетает в себе развлекательный и образовательный аспекты. Парк предлагает туристам уникальную возможность пообщаться с дельфинами, морскими львами, попугаями, игуанами и другими потрясающими животными.

Меллиха-Бей - крупнейший песчаный пляж Мальты, который по праву считается одним из лучших в Средиземном море. Он находится рядом с одноименным отелем и является популярным туристическим местом в этой северо-западной части Мальты.

Находится рядом с городком Шара на острове Гоцо. Это неолитический храмовый комплекс - самый первый в целой серии мегалитов Мальты. Он старше египетских пирамид и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Бывшая столица Мальты - Мдина - это средневековый укрепленный город с множеством исторических мест и памятников. Карфагенские останки, найденные в пределах городских стен, предполагают важность всего этого региона для финикийских поселенцев. Мдину называют "молчаливым городом" - сейчас здесь постоянно живет всего 300 человек.