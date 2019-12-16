Планируя отдых в Египте, просто необходимо знать некоторые вещи для своей безопасности. Неприятности могут подстерегать туриста везде. Приехав с другого климата, к примеру, из Сибири, человек оказывается в незнакомых для его организма условиях. Желание отведать экзотические блюда и не известные доселе напитки не дает покоя.

Но все же надо помнить, что, находясь в такой стране, как Египет, осторожность будет просто необходимой.

Человеческий организм может обходиться без пищи до нескольких дней. Наверняка все об этом знают. Ну, а сколько дней человек может выдержать без воды, и тем более в жаркой стране? Ответ может быть, скорее всего, один: "без воды и не туда, и не сюда". И это не удивительно, ведь человеческое тело нуждается в воде постоянно. Особенно, если принимать ко вниманию тот факт, что приблизительно 80% веса человеческого организма занимает вода. И ее количество должно периодически пополняться.

Большинство стран не может тратить огромные средства на ее очистку и это логично. Ведь воду из-под крана, в таком виде, как она есть, пить согласятся совсем не многие. Чистота воды и ее хорошее качество - это удел не многих. К примеру, в Египте, текущая из крана вода, совершенно не пригодна для питья. Многие отдыхающие в таких известных местах, как Хургада, Шарм-эль-Шейх отмечали, что вода имела солоноватый вкус. Им рекомендовали не использовать эту воду для интимной гигиены, не промывать ею раны и глаза. Для кофе и чая это так же был не лучший вариант. Оставалось только одно - покупать воду в бутылках.

Вода из крана может спровоцировать тяжелые расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта, всевозможные отравления, всевозможные аллергии. Собираясь в эту древнюю страну, надо знать об этом, чтобы потом, уже находясь на отдыхе, не столкнуться с неожиданными проблемами.

Обычно на Египетских курортах в больших гостиницах действует система "все включено". И туристы думают, что и бутылочную воду можно пить сколько пожелаешь. Но оказывается, что это не так. Все напитки оплачиваются дополнительно. При выезде на различные экскурсии нужно брать достаточный запас воды с собой. Никаких сладких соков и шипучих напитков, от которых жажда станет еще большей. Экскурсионный автобус редко останавливается у дверей магазинов, видимо, из-за плотного графика или по другим причинам. Поэтому, зная это заранее, надо позаботиться о запасе этой жизненно важной для организма влаги.