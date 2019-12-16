Люди отдыхают по-разному. Одни любят сами организовывать свой отдых, другие хотят, чтобы у них было достаточно времени для посещения достопримечательностей и интересных мест и как можно меньше проблем с питанием. Сейчас многие люди интересуются, куда поехать зимой на "все включено".

Услуга "все включено": что это означает

Отдыхать можно не только летом. Удовольствие можно получить от путешествия и зимой. Особенно если пользоваться услугой "все включено".

В последнее время данная услуга получает распространение у организаторов туристического бизнеса. В основном она связана с питанием, проживанием и другими сервисами. Особенно это удобно, если туристы отдыхают вместе с детьми. Этот сервис помогает избегать лишних затрат и имеет несколько разновидностей. Например, в отдельных отелях туристы могут бесплатно пользоваться услугами бара и пляжным оборудованием.

Если жилье предоставляется на основании акции "все включено", то наряду с удобными гостиничными номерами, туристы должны обеспечиваться разными сопутствующими вещами: кресло для отдыха, фен, посуда и другие бытовые принадлежности. В разных странах эта услуга может различаться. Кстати, зимой стран, где можно прекрасно отдохнуть, используя сервис "все включено", не так уж и много.

Европа: Канарские острова (Испания)

Рядом с северо-западным побережьем Африки в Атлантическом океане находятся Канарские острова. Это архипелаг, включающий 7 островов. Он принадлежит Испании.

В декабре - январе на островах, когда спадает жара, формируется комфортный климат. Температура воздуха и воды вполне позволяет купаться в океане и загорать на пляжах. Особенно привлекателен юг острова Тенерифе.

Для привлечения отдыхающих местные отели и магазины используют бонусную систему по типу сервиса "все включено". Зимой различные туристические развлечения стоят дешевле, чем летом, а в торговых точках можно организовать прекрасный шопинг с большими скидками.

Азия: Объединенные Арабские Эмираты

На северо-востоке Аравийского полуострова, на берегу Персидского залива расположено государство Объединенные Арабские Эмираты. Оно расположено в таком уголке земного шара, где зима - отличное время для туристического отдыха. Летняя жара сменилась умеренной температурой, и с декабря по март протекает лучший период для туристического отдыха. В эти месяцы туристы могут нежиться на местных пляжах.

Широкого распространения сервис "все включено" здесь еще не получил, но он приобретает все больший вес. В ОАЭ данная система может включать питание, напитки, а также бесплатный водный спорт или салоны с оздоровительными процедурами. Попутно следует заметить, что в этой стране есть немало интересных достопримечательностей, особенно в Дубае или Абу-Даби.

Латинская Америка: Куба, Мексика, Доминиканская Республика

Остров Куба - это место, где сезон для туристов тянется весь год. Но зимой туристический отдых наиболее интересный. Не знойный воздух и отличная температура океана позволяют наслаждаться зимним отдыхом. Остров Куба располагает достаточным количеством отелей, где применяется данный сервис. Это курорты Ольгин, Санта Лусия. Но в основном такие гостиницы находятся в городке Варадеро.

Для Мексики зимний туристический сезон наиболее прекрасный период. Теплый воздух с температурой около +30ºС, а поверхности океана в районе пляжа - +25ºС. Карибское море и девственная растительность создают неповторимый колорит местности. В мексиканских отелях в последнее время все большее распространение получает питание туристов по системе "все включено". Иногда в качестве бонусов предлагается бесплатное посещение некоторых старинных достопримечательностей. По совету бывалых туристов, при поездке в Мексику все услуги лучше оформлять заранее, т.к. на месте они обойдутся дороже.

В Доминиканской Республике в зимнее время можно неплохо организовать отдых. Температурные условия в этой стране такие же, как в Мексике. Море и прекрасные пляжи из чистейшего песка дополняют друг друга. Услуга применяется на многих курортах республики. В качестве примера можно назвать комплекс отеля и пляжа под названием Баваро. Здесь данная услуга включает посещение небольших ресторанчиков около пляжа, занятия водным спортом и другие развлечения.

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