В Баку при оргподдержке ОАО "Аграрные заготовки и снабжение" проводится "круглый стол", посвященный перспективам развития агроэкотуризма в Азербайджане, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие нацелено на создание альтернативных каналов продаж сельхозпродукции, производимой малыми и средними фермерскими хозяйствами, повышение социального благосостояния населения регионов, расширение охвата в стране проекта "От города к селу".

В связи с этим основными обсуждаемыми вопросами являются привлечение туристических компаний к турам "От города к селу" и организация агроэкотуров, проведение для фермеров соответствующих тренингов в целях развития сельского туризма и его превращения в одну из важных сфер экономики страны.