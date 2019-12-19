Интервью Day.Аz с руководителем туристического агентства AZE Turizm Анной Мамедовой.

- Начнем с вопроса, который, наверное, волнует в данный момент всех наших читателей. Где отдохнуть на новогодние праздники?

- Сложно определить что-то конкретное в этом смысле, так как есть разные варианты, которые можно предложить туристу. Однако, я бы предложила туристам отдохнуть в Праге или в Москве на Новый год. Можно, конечно, отправить туриста и на родину Санта Клауса, но я все-таки предпочту Прагу и Москву.

- А какие направления вы предлагаете туристам для летнего отдыха?

- Я предложила бы Испанию на лето, куда мы организуем необычный тур. Я очень люблю Испанию. Кстати, мы отправили 250 туристов за два месяца в 2011 году и все были довольны нашим туром. В Испании есть море, гора Монсеррат, город Жирона и дом-музей Сальвадора Дали, можно посмотреть концерт Фламенко, увидеть рыцарские турниры, совершить винные экскурсии и много другое. Очень интересно можно провести лето также в Доминиканской Республике, Италии или Турции. Кстати, наша страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/azeturizm/ и в Facebook: https://www.facebook.com/azeturizm1/. Хотела бы отметить, что вы просто обязаны регулярно следить за новостями на нашей странице, так как вдруг именно сегодня может быть объявлена уникальная акция, по которой на весьма выгодных условиях вы сможете приобрести тур.

- Почему вы выбрали именно туристический бизнес и как пришли к основанию туристической компании AZE Turizm?

- В туризме я с 2007 года. Однако, еще до этого, в 2005 году, я основала свою первую компанию, которая занимается продажей текстиля по всему миру. Мой немецкий партнер по первому бизнесу, имеющий филиалы в 40 странах мира, стал моим бизнес-партнером по организации внесезонного туризма для своих клиентов. Так все и началось. В 2007 году моя первая группа туристов была в Турции, с апреля по конец мая из Азербайджана в Анталию мы отправили 350 клиентов. Я была в группе и была в восторге от этого тура. После я стала заниматься туристическим бизнесом, так как мне это очень понравилось. Туризм будет всегда, так как пока мы живем, мы мечтаем увидеть новые страны. А я люблю помогать людям реализовывать свои мечты - увидеть страны, которые они мечтают давно увидеть.

- Какие задачи стоят сегодня перед AZE Turizm?

- Как глава компании, могу сказать, что AZE Turizm ставит задачи предоставления нашим клиентам нестандартных видов туризма. Например, спортивный туризм или подводную рыбалку, а также многие другие нестандартные варианты отдыха, которые будут интересны туристу. Этим мы отличаемся от других туристических компаний. Такие же нестандартные предложения для отдыха мы имеем для иностранных туристов, которые приезжают в Азербайджан. Кстати, для иностранных туристов я бы предложила сделать уголок в одном из музеев или центров, посвященный Александру Дюма, чтобы каждый приезжающий в Азербайджан турист знал об истории, связывающей этого великого писателя с Азербайджаном. Мы ставим своей задачей также предоставление иностранному туристу такого сервиса, чтобы он уехал под впечатлением и с радостью вновь вернулся. Помимо того, учитывая, что в Азербайджане самая вкусная кухня и самая красивая природа, в проект на 2020 год включен гастрономический и эко-туризм для приезжающих гостей.

- Спасибо за интересную беседу. Желаем вам больших успехов!

Нихад Ахвердиев