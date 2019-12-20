Город тысячи огней - это про него: с наступлением темноты Баку загорается многоцветием. Подсвечен каждый кустик, камешек, не говоря уже о скульптурах. Кажется, ты попала в шкатулку с ослепительными драгоценностями.

Об этом в туристических записках, посвященных столице Азербайджана, Баку, написала один из авторов сетевого издания "Дагестанская Правда" Малика Курбанова. Day.Az предлагает вниманию читателей эту статью.

Он всегда оживлен и разговорчив. И, глядя на эти новые здания, понимаешь - он стремится быть европейским, но остается восточным в своей неспешности, колоритных базарах, крепком чае, халве, а дюшпара из супа сама запрыгивает тебе в рот.

В метро старик предлагает не арахис, а волчий зуб от сглаза. Говорит, что зуб настоящий и "очень оберегательный!". Надо верить и брать. В переходе - военная песня. Живое исполнение, здесь другого и не бывает. Звучит "Смуглянка", дальше поют на английском, французском. Каждый почувствует себя как дома. Как и у нас у второго рынка, здесь предлагают измерить рост, вес, давление. Город делится на новый и старый. Идем в старую часть. Везде ковры: на полу, на столах, стульях, дверях. И покупают.

Идем в знаменитую Девичью башню. А то начнется по приезду домой: "Как? Ты не была там?". Надо сказать: "Была и еще как все видела собственными глазами". В XII веке Девичья башня была неприступной крепостью и главной частью бакинской системы обороны. Одной из неприступных крепостей Ширваншахов, правителей территорий современного Азербайджана. В XVIII-XIX веках башня стала маяком. Из-за того, что его свет сливался с огнями ночного города, маяк был перемещен на остров Наргин. Много историй и легенд связано с башней. Рассказывают, что в доисламские времена правящий хан захотел взять в жены собственную дочь, которая была похожа на его умершую супругу. Боги дали ему благословение, и в честь невесты на вершине скалы была построена башня. Но девушка выступила против воли отца и спрыгнула с башни в море, разбившись о прибрежные скалы. С тех пор башня называется Девичьей.

Что еще можно сделать в старом городе? Заглянуть в арт-салоны, заказать свой портрет и сделать самый главный снимок у киношной двери "Черт побери".

Давайте лучше о башнях. Визитная карточка нового Баку - "пламенные" башни - это три высотки с офисами крупных компаний, квартирами и отелями с видом на Каспийское море. Когда они загораются ночью, напоминают языки пламени. И каждый приезжий просто обязан если не остановиться здесь, то хотя бы постоять рядышком, сфотографироваться.

Здесь можно встретить одно из самых дорогих авто в мире и бежевые "Жигули" и даже "Москвич". А за подлинным азербайджанским колоритом надо ехать вглубь страны.

В Баку отремонтировали все дороги, построили множество небоскребов, парков. И в парке недалеко от дворца Ширваншахов летают попугаи. Конечно, я сильно удивилась: раньше попугаев я видела только в клетке.

О дворце ходит много разговоров. Говорят, что, когда задумали строительство, по всему городу развесили куски мяса. И построили там, где мясо сгнило позже всего. То есть на месте с самым чистым воздухом. Дворец построен в XV веке после того, как правители Ширвана перенесли столицу из Шемахи в Баку. В дворцовый комплекс входят здание, в котором жили Ширваншахи, Диван-хане, усыпальница придворного ученого XV века Сеида Яхья Бакуви, научные труды которого украшают библиотеки и музеи мира, "Восточный" портал, мечеть, построенная в 1411 году с уникальными архитектурными орнаментами, усыпальница семьи шаха, древняя придворная баня, подземный водный амбар.

Бакинская набережная - особое место. Здесь всегда многолюдно - собираются туристы. На приморском бульваре можно потеряться на весь день, слушая беседы чаек и Каспийского моря.