В январе-ноябре этого года число азербайджанских туристов, побывавших в зарубежных странах, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 14,1% и составило 5,095 млн. человек.

Как сообщили АПА в Государственном комитете по статистике, за отчетный период 36,7% азербайджанских туристов побывали в Иране, 28,7% - в Грузии, 17,6% - в России, 11,5% - в Турции, 5,5% - в других странах, передает Day.Az.

Мужчины составили 64%, женщины - 36% туристов.

Число граждан Азербайджана, побывавших за отчетный период в Иране, увеличилось на 25,5%, в Грузии - на 12,7%, в России - на 6,2%, в Турции - на 4,5%.

Из граждан Азербайджана, поехавших в зарубежные страны в январе-ноябре текущего года, 82,5% воспользовались железнодорожным и автомобильным, 16,8% - авиационным, 0,7% - водным транспортом.