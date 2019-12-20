С января по ноябрь 2019 года в Азербайджан приехало 2 923,8 тысячи иностранцев из 192 стран мира, что больше на 11 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госкомстат, передает Day.Az.

Процентное соотношение числа приезжих выглядит следующим образом: 29,7 - граждане России, 22,6 - Грузии, 9,9 - Турции, 8- Ирана, 3,5 - Саудовской Аравии, по 2 - ОАЭ и Индии, 1,9 - Украины, 1,7 - Туркменистана, 1,6 - Ирака, по 1,5 - Казахстана и Израиля, 1,4 - Пакистана, 1,2 - Великобритании, 11,4 - граждане других стран, 0,1 - лица без гражданства.

66,3 процента приезжих - мужчины, 33,7 процента - женщины.

Также в процентном соотношении, наибольший рост визитеров наблюдался среди граждан Туркменистана (90), Индии (67,7), Китая (63,1), Египта (58,5), Малайзии (51,2), Саудовской Аравии (46,1), Венгрии (32,8), Польши (31,7), Узбекистана (27,3), Испании (26,6), Филиппин и Великобритании - по (26,5), Казахстана (24,1), Южной Кореи (20,2), Грузии (20,1) и Германии (19,8).

За вышеуказанный период число приехавших из стран-членов ЕС увеличилось на 22 процента, составив 130 тысяч человек, число приехавших из стран СНГ выросло на 9,1 процента, составив 1060 тысяч человек.

58,4 процента иностранцев и лиц без гражданства, посетивших страну, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 40,8 процента - воздушным, 0,8 процента - морским транспортом.