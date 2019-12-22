Суд Европейского Союза вынес решение, благодаря которому пассажиры, получившие ожоги от напитков на борту самолета, могут подать на авиакомпанию в суд. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Решение было принято после дела молодой девушки, которая обожглась кофе во время полета на борту самолета одной австрийской авиакомпании. Перевозчик утверждал, что не несет ответственности за случившееся, ведь неясно, чашка опрокинулась из-за вибрации в самолете или из-за неисправного столика.

Авиакомпания добавила, что отвечает только за несчастные случаи, напрямую связанные с полетом. А ожог кофе в них не входит.

Однако суд не согласился с доводами перевозчика и принял решение в пользу пострадавшей. Но в суде подчеркивают, что авиакомпания может избежать выплаты компенсации, если докажет, что пассажир сам виновен в случившемся инциденте.

