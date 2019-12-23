На протяжении веков вопрос о том, как общество эпохи бронзового века смогло создать Великую пирамиду в Гизе, оставался одной из величайших загадок в истории.

Археологи обнаружили древний папирус, в котором рассказывается, как египтяне транспортировали двухтонные блоки из известняка и гранита на расстояние более 800 километров.

Ученые уже давно выяснили, что гранит для строительства был добыт в Асуане, в 800 километрах от Гизы, а известняк доставлен из Туры. Но к единому мнению о транспортировке до сих пор прийти не могли.

В древнем документе говорится, что тысячи квалифицированных рабочих перевозили 170 тысяч тонн известняка на деревянных лодках, соединенных между собой веревками, по Нилу, а затем по специально построенной системе каналов. Конечной точкой был внутренний порт, расположенный недалеко от места строительства пирамид.