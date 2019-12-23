Новый год - волшебный праздник, в который вы легко можете "поймать удачу за хвост" на ближайшие 12 месяцев. Именно так считают итальянцы. Поэтому они предпочитают зимний праздник отмечать исключительно с размахом. Day.Az со ссылкой на Рамблер сообщает, какие необычные традиции существуют на родине спагетти.

Пир на весь мир

Основными праздничными днями являются 31 декабря и 1 января. В "Capodanno" - именно так называется в этой стране Новый год, принято садиться за стол уже в 9 вечера. Если к этому времени хозяйка не успела приготовить 13 праздничных блюд, то следующий год автоматически становится неудачным, а семью ожидают денежные траты и постоянные ссоры. Именно поэтому многие женщины начинают готовить еду за несколько дней, чтобы со стопроцентной гарантией успеть подать каждое блюдо.

Разбить все

Помимо всеми известной итальянской традиции по выбрасыванию ненужных вещей из окон, существует обычай битья посуды в новогоднюю ночь, поскольку считается, что благодаря этому действу можно избавиться от негативной энергии и всех обид, которые накопились в течение года.

Если не ешь, то хотя бы прыгай

Люди в некоторых регионах Италии считают, что под бой курантов следует обязательно съесть двенадцать виноградин, символизирующих 12 месяцев в предстоящем году. Они уверены, что виноград приносит удачу.

В Риме же, например, считается, что в наступающем году счастливым станет именно тот, кто прыгнет с моста в новогоднюю ночь в реку Тибр. Если итальянец попытается просто зайти в реку, то обряд не будет полностью завершен, и удачу в новом году можно не ждать.

От Рождества до Крещения

Новогодние и рождественские праздники длятся здесь от Рождества и до Крещения и занимают первое место в Европе по своей продолжительности. Вместе с тем итальянцы отмечают Пасхальный понедельник. В этот день местные жители устраивают семейные пикники, приглашая всех родственников. Причем пикник должен состояться в любую погоду, даже если на улице будет идти проливной дождь. Обед сопровождается проведением всевозможных игр, связанных с катанием яиц, а в городке Паникале, к примеру, катают головы сыра.