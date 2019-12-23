Основная статья расходов в путешествии - это перелет и проживание. Но опытные туристы давно знают, как сэкономить солидные суммы, не особенно ущемляя себя. Советами бывалых путешественников делится Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Багаж

Большинству туристов известно, что без объемного багажа поездка за границу может обойтись гораздо в меньшую сумму, чем если везти с собой несколько чемоданов. Не забывайте об этом, особенно если летите отдохнуть всего на несколько дней.

Жилье

Вовсе не обязательно селиться в хостеле, чтобы сэкономить на проживании. Можно пойти другим путем: забронировать не слишком дорогие апартаменты с кухней. У вас появиться возможность готовить самостоятельно и не выбрасывать лишние деньги на рестораны.

Комбинирование маршрута

Эта хитрость часто дает возможность весьма неплохо сэкономить. Если позволяет время (ну, и желание, конечно), можно часть маршрута, например, преодолеть на самолете, а другую - на поезде. Прямые рейсы, как правило, стоят дороже.

Деньги

Если вы оплачиваете за гарницей свои покупки картой, уточняйте, в какой валюте с нее следует списывать деньги. Если есть возможность выбрать местную, делайте это. В противном случае конвертация может быть для вас не слишком выгодной.

Экскурсии

Стоит напомнить, что многие музеи мира устраивают для своих посетителей бесплатные дни и часы посещения. Правда, скорее всего, придется отстоять в очереди: об этой "фишке" известно многим туристам.