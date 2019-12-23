Вашему вниманию представлены 5 опасных туристических туров, о которых вы и не подозревали, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Африка

Некоторые регионы этого континента обладают дурной славой любителей человеческого мяса. Нигерия, Того, ЮАР, Бенин - в этих местах нередки случаи ритуалов, связанные с каннибализмом. В других регионах это может переходить от ритуалов к гурманству. Поэтому, как говорил Бармалей - " Не ходите дети в Африку гулять".

Индонезия

К сожалению, этот популярный туристический маршрут тоже находится в списке опасных. Здесь зафиксирован наиболее высокий процент, связанный с каннибализмом. Особую опасность для туристов представляет остров "Борнео". Проживающие на этом острове племена - охотники за головами. Особенно кровожадны аборигены женского пола.

Avila Beach и Solana Beach, США

В этих солнечных местах США популярен серфинг, но и также популярны акулы, которые не прочь будут полакомиться серфингистом. В большинстве случаев акулы путают серфингистов с дельфинами. Так что если хотите увидеть акулу, то стоит взять экскурсию в железной клетке и обязательно в сопровождении опытного водолаза.

Новая Гвинея

Власти этой страны уже давно, но особо без результативно борются с каннибализмом. Особую жёсткость проявляют аборигены с регионов Ириан-Джая (район индонезийской Новой Гвинеи).

Такие племена как дугум-дани, капауку, асмат, маринд-аним, смотрят на туристов исключительно, как на деликатес.

Француская Полинезия

Туристы часто выбирают это место и интерес вполне оправдан - красивая природа, экзотические животные. Но мало кто догадывается, что в какой-нибудь красивой растительности, вас может поджигать абориген, который ищет себе еду.